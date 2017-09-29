В Алматы открылся первый офис представителя медиа-холдинга BuyTime

В церемонии открытия приняли участие СЕО холдинга BuyTime Incorporated LLP Дмитрий Лютов, представитель BuyTime в Алматы Лейла Чимирова, клиенты и партнеры, а также СМИ.









По словам Дмитрия Лютова, открытие офиса, еще и первого является очень значимым мероприятием как для холдинга, так и для Казахстана.









«Это не административная единица, это место, где клиентам предоставляют верную и полноценную информацию о холдинге, так же о возможности работы с ним. Офис был открыт для того, чтобы у людей здесь - в Алматы, была возможность прийти и узнать, что на самом деле такое BuyTime и медиа, как с ним правильно работать. Он был открыт для того, чтобы была подана информация максимально корректно, так как это делаем мы у себя в главном офисе в Риге», - сказал Дмитрий Лютов.









Он также отметил, что представительский офис в Алматы открылся всего спустя полугода после официального открытия самого медиа-холдинга BuyTime. На сегодняшней день в рядах холдинга уже числится более 47 тысяч клиентов.













По словам президента BuyTime, в ближайшие два месяца планируется открытие представительского и административного офиса в Астане, а течение месяца и в Шымкенте.









Холдинг BuyTime Incorporated LLP закупает эфирное время в больших количествах на год вперед и предоставляет клиентам возможность приобрести определенную часть этого эфира как свой продукт – один медиа-портфель различного номинала.









«На данном этапе рыночная стоимость уже свыше 75 миллионов. На сегодняшний момент время медийной рекламы уже выкуплено на 75 миллионов. Мы работаем каждый день и докупаем каждые две недели», - отметил Лютов.









Он также подчеркнул, что конкурентов на данном этапе у холдинга нет, так как формат и идея абсолютно новая.









Инновация заключается в предоставлении конечному потребителю свободного доступа к рынку медиа. Ранее доступ к этому рынку имели только крупные закупщики медиа-эфира – собственники миллиардных капиталов, которые определяли ситуацию на рынке и формировали мышление конечного потребителя.









На сегодняшний день холдинг является открытым, однако к 2020 году планируется закрытие доступа для новых партнеров и формирование единого конечного состава руководителей.







