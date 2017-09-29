МАГАТЭ не может определить, была ли испытанная КНДР бомба водородной
29 сентября 2017, 09:21
КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.
Международное агентство по атомной энергии не может определить, была ли испытанная КНДР бомба водородной, об этом перед журналистами заявил глава организации Юкия Амано, находящийся с визитом в Южной Корее, передает РИА Новости.
"У нас нет возможности определить, была это водородная бомба или нет. Но очевидно, что масштаб был намного больше предыдущих (испытаний – ред.). Это означает, что Северная Корея совершила очень быстрый прогресс. В сочетании с другими элементами это новая угроза и это глобальная угроза", — приводит слова Амано агентство Ренхап.
Глава МАГАТЭ также подчеркнул, что "МАГАТЭ хочет играть роль (в вопросе КНДР – ред.), когда это позволяет развитие политической ситуации".
Юкия Амано находится в Южной Корее с трехдневным визитом. Ранее в пятницу состоялась его встреча с министром иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва.
КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи оценили его мощность в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.
В связи с этими событиями Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.
Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.
Фото © РИА Новости / Илья Питалев
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