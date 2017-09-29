Американская ведущая новостей начала рожать в прямом эфире
29 сентября 2017, 09:28
Натали Паскварелла терпела до конца выпуска и только после его окончания отправилась в больницу.
Ведущая американского телеканала NBC Натали Паскварелла начала рожать в прямом эфире. Об этом сообщает NBC News 4, передает Life.ru.
Во время вечерних новостей у 35-летней Пасквареллы отошли воды. Ведущая решила не подавать вида и только несколько раз усмехнулась. В результате она дождалась окончания выпуска, а только потом отправилась в больницу.
Роды у Пасквареллы прошли без проблем, и у ведущей родился мальчик Джеймин. Многие коллеги поддержали ведущую, назвав её настоящим профессионалом своего дела.
Кирилл Бондарь
Фото instagram.com
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