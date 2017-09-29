Полицейские отпустили задержанных за 150 тыс. тенге в Алматы

Как выяснилось, июльским вечером двое сотрудников дорожно-патрульной полиции вышли на очередное дежурство. Спустя несколько часов они остановили автомобиль Mazda. Кроме водителя в машине находились еще трое человек. Поведение водителя и пассажиров показалось полицейским подозрительным, и они начали осматривать автомобиль. Под водительским сидением один из стражей порядка обнаружил один пневматический, один газовый пистолет, а также две маски. В приговоре отмечается, что ранее эти же подозрительные лица совершили два нападения на заправочные станции в Алматы.





Вместо того, чтобы связаться с полицией, дождаться приезда следственной группы и передать им подозрительных лиц, они надели на них наручники и посадили в свою машину. Полицейские пригрозили, что арестуют их, если те не принесут им один миллион тенге.



