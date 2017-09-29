Полицейские отпустили задержанных за 150 тыс. тенге в Алматы
29 сентября 2017, 09:29
Полицейские требовали с задержанных и их родственников деньги за освобождение.
Суд вынес приговор в отношении двоих полицейских, признанных виновными в получении крупной взятки в Алматы.
Согласно приговору, на скамье подсудимых оказались 47-летний старший лейтенант, проработавший в полиции 22 года, а также 34-летний старший сержант. Дело рассматривалось в Турксибском районном суде.
Как выяснилось, июльским вечером двое сотрудников дорожно-патрульной полиции вышли на очередное дежурство. Спустя несколько часов они остановили автомобиль Mazda. Кроме водителя в машине находились еще трое человек. Поведение водителя и пассажиров показалось полицейским подозрительным, и они начали осматривать автомобиль. Под водительским сидением один из стражей порядка обнаружил один пневматический, один газовый пистолет, а также две маски. В приговоре отмечается, что ранее эти же подозрительные лица совершили два нападения на заправочные станции в Алматы.
Вместо того, чтобы связаться с полицией, дождаться приезда следственной группы и передать им подозрительных лиц, они надели на них наручники и посадили в свою машину. Полицейские пригрозили, что арестуют их, если те не принесут им один миллион тенге.
Водитель с пассажирами сказали, что у них нет таких денег. Тогда полицейские дали двум пассажирам возможность поговорить по сотовому телефону со своими родителями, которые прибыли на место. Полицейские разъяснили им ситуацию и потребовали за освобождение их детей деньги.
Отец одного из пассажиров сказал, что у него нет таких денег, и пригрозил вызвать следственную группу. Тогда полицейские уменьшили сумму взятки до 200 тысяч тенге и дали двум семьям один час. Родители смогли собрать у родственников только 150 тысяч тенге. Получив деньги, полицейские освободили водителя и трех его пассажиров.
В суде полицейские не признали вину в предъявленных обвинениях.
Первый полицейский был признан виновным по статье "Получение взятки" и приговорен к семи с половиной годам лишения свободы, он также лишен звания "старший лейтенант". Второй полицейский был признан виновным по той же статье и приговорен к семи годам лишения свободы. Его лишили звания "старший сержант".
Источник: Sputnik Казахстан
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