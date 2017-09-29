Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Молодой вдове основателя журнала Playboy не достанется ничего, кроме колец

29 сентября 2017, 09:39

Согласно завещанию Хефнера, почти все состояние будет поделено между его детьми.

Журналисты выяснили, что третьей жене легендарного основателя журнала Playboy Хью Хефнера – 31-летней Кристал — после его смерти достанутся из накопленных медиамагнатом 45 миллионов долларов только "крохи", передает Вести.ru.

Согласно завещанию Хефнера, почти все состояние будет поделено между его детьми: сыновьями Купером, Дэвидом, Марстоном и дочерью Кристи.

Кроме того, часть имущества отойдет университету Южной Калифорнии и нескольким благотворительным организациям. Имени Кристал, как выяснили западные СМИ, в завещании нет.

Так, The Sun пишет, что еще в 2012 году, перед свадьбой, Хефнер потребовал, чтобы бывшая модель подписала брачный договор, по условиям которого в случае его смерти не получает ничего.
Такие же сведения несколько лет назад о завещании основателя Playboy сообщало и издание US Weekly. Единственное, что сможет она получить, это украшения, одежда и некоторые личные вещи, приобретенные за пять лет брака с медиамагнатом.

Однако и этого 31-летней Кристал может хватить на несколько лет безбедной жизни. Например, ее обручальное кольцо с достаточно крупным бриллиантом оценивается примерно в 100 тысяч долларов США, пишет сайт НТВ.Ru.

Впрочем, по другим данным, у 31-летней Кристал Хефнер останется еще и особняк стоимостью 5 миллионов долларов на Голливудских холмах – свадебный подарок супруга.

Ранее сообщалось, что Хью Хефнер умер на 92-м году в своем доме в Лос-Анджелесе.

Фото с сайта vesti.ru

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...