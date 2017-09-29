Молодой вдове основателя журнала Playboy не достанется ничего, кроме колец
29 сентября 2017, 09:39
Согласно завещанию Хефнера, почти все состояние будет поделено между его детьми.
Журналисты выяснили, что третьей жене легендарного основателя журнала Playboy Хью Хефнера – 31-летней Кристал — после его смерти достанутся из накопленных медиамагнатом 45 миллионов долларов только "крохи", передает Вести.ru.
Согласно завещанию Хефнера, почти все состояние будет поделено между его детьми: сыновьями Купером, Дэвидом, Марстоном и дочерью Кристи.
Кроме того, часть имущества отойдет университету Южной Калифорнии и нескольким благотворительным организациям. Имени Кристал, как выяснили западные СМИ, в завещании нет.
Так, The Sun пишет, что еще в 2012 году, перед свадьбой, Хефнер потребовал, чтобы бывшая модель подписала брачный договор, по условиям которого в случае его смерти не получает ничего.
Такие же сведения несколько лет назад о завещании основателя Playboy сообщало и издание US Weekly. Единственное, что сможет она получить, это украшения, одежда и некоторые личные вещи, приобретенные за пять лет брака с медиамагнатом.
Однако и этого 31-летней Кристал может хватить на несколько лет безбедной жизни. Например, ее обручальное кольцо с достаточно крупным бриллиантом оценивается примерно в 100 тысяч долларов США, пишет сайт НТВ.Ru.
Впрочем, по другим данным, у 31-летней Кристал Хефнер останется еще и особняк стоимостью 5 миллионов долларов на Голливудских холмах – свадебный подарок супруга.
Ранее сообщалось, что Хью Хефнер умер на 92-м году в своем доме в Лос-Анджелесе.
Фото с сайта vesti.ru
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