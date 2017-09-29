Казахстан и Кыргызстан подписали меморандум о сотрудничестве по вопросам религии

В ходе рабочей поездки в Кыргызстан министр по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан Нурлан Ермекбаев встретился с директором Государственной комиссии по делам религий Кыргызской Республики Зайырбеком Эргешовым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Главы двух ведомств подписали меморандум о сотрудничестве между Министерством по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан и Государственной комиссией по делам религий Кыргызской Республики.

Меморандум предусматривает обмен опытом и информацией по контролю и исполнению пунктов плана мероприятий, заложенных в концепциях государственной политики в сфере религии двух стран.

«В документе мы постарались широко охватить все аспекты сотрудничества в целях эффективного осуществления государственной политики в области религии в интересах обоих государств», - подчеркнул Нурлан Ермекбаев.

Одним из важных пунктов меморандума является сотрудничество уполномоченных государственных органов в области регулирования религиозной сферы, взаимодействия и обмена опытом в рамках работы по ограждению населения от деструктивных религиозных идей, переубеждению и дерадикализации лиц, подвергшихся влиянию иностранных религиозных экстремистских организаций.

Вместе с тем, меморандум призван усилить сотрудничество между странами в области развития теологического (духовного) и религиоведческого образования. В рамках меморандума планируется проведение совместных научно-образовательных мероприятий, направленных на религиозное просвещение населения и укрепление межконфессионального согласия.