Казахстан принимает участие в Совете по противодействию коррупции в СНГ

В Казани состоялось заседание Межгосударственного совета по противодействию коррупции СНГ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК Казахстана.

Заседание открыл Председатель Межгоссовета - Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции - Кайрат Пернешович Кожамжаров, отметив, что успешное противодействие коррупции является одним из ключевых факторов обеспечения экономического роста, повышения инвестиционной привлекательности, развития конкуренции и сокращения «теневой» экономики любого государства.

По данным Международного валютного фонда, из-за коррупции мировой ВВП ежегодно теряет около 2%, что эквивалентно 2 триллионам долларов США.

Помимо дополнительной нагрузки на экономику и снижения национального благосостояния, подрывается доверие к государственным институтам и нарушается принцип верховенства закона. Поэтому борьба с коррупцией включена в повестку дня всех государств мира, включая страны СНГ.

Ответом на стоящие перед регионом угрозы стало создание в 2013 году Межгосударственного совета по противодействию коррупции. Это орган отраслевого сотрудничества СНГ, предназначенный для организации и координации борьбы с коррупцией в рамках Содружества, а также обзора реализации соответствующих обязательств государств и конструктивного сотрудничества со специализированными международными организациями.

Его членами на сегодняшний день являются Белоруссия, Казахстан, Россия и Армения. Кыргызстан и Таджикистан имеют статус наблюдателей.

Подводя итоги работы за прошедшие годы, Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайрат Пернешович Кожамжаров поблагодарил страны за активное участие в деятельности Совета.

В ходе председательствования Республики Казахстан в указанной организации завершено согласование базового документа - Концепции сотрудничества государств - участников СНГ в противодействии коррупции. Ее принятие главами государств запланировано на октябрь текущего года в городе Сочи.

Концепция содержит эффективные инструменты и формы сотрудничества, которые выведут на качественно новый уровень взаимодействие в рамках Совета.

Завершена разработка проектов соглашений о сотрудничестве государств-участников СНГ в противодействии коррупции, в том числе с другими органами - Координационными советами генеральных прокуроров, руководителей органов налоговых (финансовых) расследований и подразделений финансовой разведки.

Они позволят преодолеть межведомственные барьеры при выработке совместных мер по пресечению переводов активов и легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности.

В ходе заседания приняты решения о дальнейшей работе по согласованию указанных соглашений, взаимодействии с Управлением ООН по наркотикам и преступности, утвержден план работы на 2018 год и др.

В соответствии с принципом ротации, по итогам заседания председательство в Совете перешло от Республики Казахстан к России в лице Генерального прокурора Российской Федерации Чайки Ю.Я.

Согласно Положению о Совете, сопредседателями избраны Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Кожамжаров К.П. и Генеральный прокурор Республики Армения Давтян А.С., а также определен новый Секретариат Совета.

Заседание прошло при участии делегаций государств-членов Совета, возглавляемых:

от Республики Армения - Артуром Саркисовичем Давтяном, Генеральным прокурором Республики Армения;

от Республики Беларусь - Александром Владимировичем Конюком, Генеральным прокурором Республики Беларусь;

от Российской Федерации - Юрием Яковлевичем Чайкой, Генеральным прокурор Российской Федерации.

Очередное заседание Совета пройдет в 2018 году в Республике Армения.