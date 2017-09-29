Мэй считает терроризм, киберпреступность и Россию основными угрозами для Европы

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что Европа стоит перед лицом усиливающихся угроз, среди которых она выделила терроризм, киберпреступность, миграцию и "российскую агрессию". С соответствующим заявлением политик выступила в преддверии саммита Евросоюза по цифровым технологиям, который пройдет в пятницу в Таллине,

"От терроризма до киберпреступности, от незаконной миграции до российской агрессии - стоящие перед нами, европейцами, угрозы становятся все масштабнее и сложнее. Сейчас, как никогда, в наших интересах противостоять им совместно", - приводятся слова Мэй в поступившем в четверг в представительство ТАСС коммюнике.





Премьер отметила принципиально важную роль Соединенного Королевства в обеспечении европейской безопасности. "Великобритания обладает крупнейшим оборонным бюджетом в Европе, широкой дипломатической сетью, службами безопасности мирового уровня, разведкой и правоохранительными органами, занимает место в основе НАТО, и ее роль в обеспечении европейской обороны никогда не была настолько жизненно важной", - сказала Мэй.





Отдельно коснувшись темы НАТО, глава британского кабмина заявила о намерении Лондона продолжать быть активным членом Североатлантического альянса. "НАТО остается краеугольным камнем нашей совместной безопасности, и нет более яркого свидетельства приверженности Лондона европейской безопасности, чем 800 британских военнослужащих в Тапе, которые играют ведущую роль в боевом формировании НАТО и стоят плечом к плечу со своими эстонскими, французскими и, в скором времени, датскими союзниками", - отметила премьер-министр. В пятницу вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Эстонии Юри Ратасом она посетит эстонский военный городок в Тапе.

Brexit - не помеха.





Мэй заверила, что британская вовлеченность в дело обеспечения безопасности Европы не уменьшится и после того, как страна выйдет из состава ЕС в марте 2019 года. "В то время, как мы готовимся к Brexit, я хочу создать новые, крепкие отношения партнерства в области безопасности с ЕС. Такое партнерство, которое будет отражать нашу совместную историю, общие ценности и сохранит безопасную и процветающую Европу", - заявила Мэй.



