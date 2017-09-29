Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Официальный магазин MI SHOP откроется на обновленном арбате в Алматы

29 сентября 2017, 09:54

30 сентября в 14:00 состоится праздничное мероприятие с розыгрышем смартфонов, фирменных аксессуаров и других ценных призов, музыкальное шоу, скидки на продукцию, подарки!

В Алматы на вновь открывшемся после масштабной реконструкции Арбате открывается новый брендовый авторизованный Mi Shop.

Международный холдинг RDC Group и его дочерняя компания Smart Orange расширила сеть фирменных магазинов Xiaomi в странах СНГ. 30 сентября в Алматы на Арбате распахнет свои двери еще один официальный авторизованный магазин Mi Shop.



Mi Shop это не просто магазин - Xiaomi продает философию компании «инновации для всех», сформулированную лидером компании Лэй Цзюнем и подразумевающую, что высококачественные продукты с использованием передовых технологий должны быть доступны для всех. Следуя данной философии, в магазинах оборудована тестовая зона, где продукты и их преимущества сразу же демонстрируются покупателям.



«Магазин позволит казахстанским покупателям ознакомиться со всей продукцией Xiaomi, это не только смартфоны, но и ноутбуки, фитнес-трекеры, роутеры, предметы умного дома и многое другое по доступной цене. Мы будем постоянно радовать покупателей разными скидками и акциями, ведь законы ритейла никто не отменял. Вся представленная продукция сертифицирована для использования в Казахстане, поддерживает официальные языки и сопровождается сервисной гарантией. Мы планируем и далее расширять сеть магазинов Xiaomi по Казахстану », - говорит генеральный директор Smart Orange Антон Свиридов.



В честь открытия магазина на Арбате, любимом месте отдыха алматинцев и гостей города Алматы 30 сентября в 14:00 состоится праздничное мероприятие с розыгрышем смартфонов, фирменных аксессуаров и других ценных призов, музыкальное шоу, скидки на продукцию, подарки!


Международный холдинг RDC Group и его дочерняя компания Smart Orange приглашают всех стать участниками открытия Mi Shop на Арбате!




MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...