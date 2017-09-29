Официальный магазин MI SHOP откроется на обновленном арбате в Алматы

30 сентября в 14:00 состоится праздничное мероприятие с розыгрышем смартфонов, фирменных аксессуаров и других ценных призов, музыкальное шоу, скидки на продукцию, подарки!

В Алматы на вновь открывшемся после масштабной реконструкции Арбате открывается новый брендовый авторизованный Mi Shop.





Международный холдинг RDC Group и его дочерняя компания Smart Orange расширила сеть фирменных магазинов Xiaomi в странах СНГ. 30 сентября в Алматы на Арбате распахнет свои двери еще один официальный авторизованный магазин Mi Shop.









Mi Shop это не просто магазин - Xiaomi продает философию компании «инновации для всех», сформулированную лидером компании Лэй Цзюнем и подразумевающую, что высококачественные продукты с использованием передовых технологий должны быть доступны для всех. Следуя данной философии, в магазинах оборудована тестовая зона, где продукты и их преимущества сразу же демонстрируются покупателям.













«Магазин позволит казахстанским покупателям ознакомиться со всей продукцией Xiaomi, это не только смартфоны, но и ноутбуки, фитнес-трекеры, роутеры, предметы умного дома и многое другое по доступной цене. Мы будем постоянно радовать покупателей разными скидками и акциями, ведь законы ритейла никто не отменял. Вся представленная продукция сертифицирована для использования в Казахстане, поддерживает официальные языки и сопровождается сервисной гарантией. Мы планируем и далее расширять сеть магазинов Xiaomi по Казахстану », - говорит генеральный директор Smart Orange Антон Свиридов.









В честь открытия магазина на Арбате, любимом месте отдыха алматинцев и гостей города Алматы 30 сентября в 14:00 состоится праздничное мероприятие с розыгрышем смартфонов, фирменных аксессуаров и других ценных призов, музыкальное шоу, скидки на продукцию, подарки!





Международный холдинг RDC Group и его дочерняя компания Smart Orange приглашают всех стать участниками открытия Mi Shop на Арбате!











