Официальный магазин MI SHOP откроется на обновленном арбате в Алматы
29 сентября 2017, 09:54
30 сентября в 14:00 состоится праздничное мероприятие с розыгрышем смартфонов, фирменных аксессуаров и других ценных призов, музыкальное шоу, скидки на продукцию, подарки!
В Алматы на вновь открывшемся после масштабной реконструкции Арбате открывается новый брендовый авторизованный Mi Shop.
Международный холдинг RDC Group и его дочерняя компания Smart Orange расширила сеть фирменных магазинов Xiaomi в странах СНГ. 30 сентября в Алматы на Арбате распахнет свои двери еще один официальный авторизованный магазин Mi Shop.
Mi Shop это не просто магазин - Xiaomi продает философию компании «инновации для всех», сформулированную лидером компании Лэй Цзюнем и подразумевающую, что высококачественные продукты с использованием передовых технологий должны быть доступны для всех. Следуя данной философии, в магазинах оборудована тестовая зона, где продукты и их преимущества сразу же демонстрируются покупателям.
«Магазин позволит казахстанским покупателям ознакомиться со всей продукцией Xiaomi, это не только смартфоны, но и ноутбуки, фитнес-трекеры, роутеры, предметы умного дома и многое другое по доступной цене. Мы будем постоянно радовать покупателей разными скидками и акциями, ведь законы ритейла никто не отменял. Вся представленная продукция сертифицирована для использования в Казахстане, поддерживает официальные языки и сопровождается сервисной гарантией. Мы планируем и далее расширять сеть магазинов Xiaomi по Казахстану », - говорит генеральный директор Smart Orange Антон Свиридов.
В честь открытия магазина на Арбате, любимом месте отдыха алматинцев и гостей города Алматы 30 сентября в 14:00 состоится праздничное мероприятие с розыгрышем смартфонов, фирменных аксессуаров и других ценных призов, музыкальное шоу, скидки на продукцию, подарки!
Международный холдинг RDC Group и его дочерняя компания Smart Orange приглашают всех стать участниками открытия Mi Shop на Арбате!
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