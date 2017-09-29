Galaxy Note8 приглашает казахстанцев на праздник в честь старта продаж
29 сентября 2017, 09:58
Galaxy Note8 оснащен безграничным экраном размером 6,3 дюйма, с разрешением Quad HD и технологией Super AMOLED.
Старт продаж флагманского смартфона Galaxy Note8 в Казахстане станет настоящим праздником. В честь запуска в городах Астана, Алматы, Актобе и Шымкент в магазинах торговых партнеров – Alser, Kcell Store, «Мечта», «Сулпак», «Технодом», «Фора» и «Эврика» в течение трех дней – с 29 сентября по 1 октября – с 19 до 21 часов вечера пройдут развлекательные мероприятия.
Посетители узнают подробнее о передовых технологиях и функциях Galaxy Note8, а также смогут лично протестировать аппараты. Кроме того, гостей ждет насыщенная шоу-программа, включающая концерт популярной музыкальной группы, викторины, розыгрыши и, конечно же, главный конкурс, участники которого получат возможность выиграть смартфон Galaxy Note8!
О том, где пройдут развлекательные мероприятия и как выиграть Galaxy Note8, можно узнать по этой ссылке.
Galaxy Note8 оснащен безграничным экраном размером 6,3 дюйма, с разрешением Quad HD и технологией Super AMOLED, позволяя вам видеть больше контента без лишней прокрутки.
Новинка также имеет две 12-мегапиксельные основные камеры с оптической стабилизацией изображения (OIS) как на широкоугольном, так и на телеобъективе, обеспечивающей высокую четкость изображений. Они делают две разные фотографии: один снимок – крупным планом, второй – широкоугольный, который охватывает весь фон.
Перо S Pen открывает для пользователя совершенно новые способы создания текстов, рисования, взаимодействия с устройством и общения с друзьями. У него тонкий наконечник и улучшенная чувствительность к давлению.
Когда обычный текст не может передать ваши эмоции, S Pen позволит отправлять анимированные сообщения или рисунки с анимированными GIF. Это новый способ коммуникаций, который сделает ваше общение более эмоциональным и ярким.
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