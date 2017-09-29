В Мангистау ответили родителям, заявившим об отказе от уроков казахского языка

По приказу Министерства образования РК для школьных библиотек в нынешнем году в регионах покупают только учебники. Дополнительные учебные пособия родители учеников должны приобретать за свой счет.

На приобретение учебников для школ региона, по информации управления образования, в 2017 году было выделено 1 миллиард 68 миллионов тенге. На дополнительные учебные пособия в Мангистауской области бюджетные средства не предусмотрены. Об их покупке родители должны позаботиться сами, пишет " пишет " Лада".

В управлении образования Мангистау объяснили отсутствие бесплатных рабочих тетрадей по казахскому языку в школах региона





- Учебников во всех школах области достаточно. Их издает специальная республиканская комиссия. Не только ученые и представители министерства, но и педагоги вовлечены в этот процесс. Учебники, которые готовит комиссия, публикуют на сайте центра «Учебник» при министерстве образования. Каждый год учителя и ученые, работающие с учебниками, имеют право высказать свои предложения. В конце собираются рекомендации и издается приказ. По приказу уже покупают книги. На этот год по приказу Министерства образования дополнения к учебникам покупаются самостоятельно родителями. Рабочие тетради — это дополнение к учебнику. У нас с каждым годом идет увеличение учащихся. В первую очередь, мы должны были покупать учебники, и мы их купили. А учебные пособия и дополнение к учебнику - в наши обязанности не входят, - сказала Зейнеп Тастемирова.





В управлении образования родителям посоветовали вместо рабочих тетрадей использовать обычные. Родителей такая альтернатива не устраивает.





- Новая программа по казахскому языку выстроена так, что без дополнений к учебнику усвоить ребенку материал очень сложно. Например, в учебнике написан просто текст на казахском языке — развитие чтения, в рабочей тетради упражнения на запоминание слов и пропись, а новые слова вообще отдельно в словаре. Поэтому приобретать дополнения необходимо, хотят родители этого или нет, потому что заменить рабочую тетрадь с готовыми заданиями для развития ребенка на простую обычную тетрадь невозможно, - считает мама второклассника Амина.





В школе №10 Актау, где несколько родителей второклассников из-за дороговизны рабочих тетрадей и слабой школьной программы были готовы отказаться от изучения предмета, нашли выход из положения. Большинство родителей второклассников однозначно высказались, что изучение государственно языка обязательно. Несмотря на отсутствие рабочих тетрадей и необходимость приобретать их за свой счет, мысли отказаться от уроков казахского у большего числа родителей никогда не возникало.





- Мы живем в Казахстане и обязаны знать государственный язык. Нам хочется, чтобы наши дети понимали и говорили на этом языке, поэтому в помощь им мы готовы приобретать дополнительные пособия. Чтобы сэкономить затраты, и чтобы родителям не было накладно приобретать дополнения, мы купили на класс один комплект рабочих тетрадей и сделали ксерокопии. У каждого ребенка, кто захотел, вспомогательные пособия для изучения казахского языка есть, - рассказали родители учеников.





Несмотря на то, что проблема с учебными тетрадями решена, некоторые родители задаются вопросом, почему в других регионах Казахстана рабочие тетради, которые входят в единый комплект учебного пособия по казахскому языку, были выданы школьникам бесплатно, а в Актау нет.





- Вопрос по этим приложениям стоит остро. Мы сегодня, у кого есть знакомые по Казахстану, прозвонили всех. Оказалось, что в Уральске, Астане, Алматы, Усть-Каменогорске всем эти учебные тетради выдали в школах бесплатно. Чем хуже наш город? Куда ушли эти приложения, почему они есть в магазинах по 7 000 тенге и почему бесплатно в Мангистау не пришли? - говорит Виктория Лепенко, мама одного из учеников школы №10.





В министерстве образования отметили, что при выделении суммы на учебники существуют риски нехватки средств на некоторые учебные пособия. Заместитель начальника управления образования Мангистауской области Гульмира Мамаева отметила, что учебники были закуплены в пределах выделенной суммы.





- Ежегодно в нашем регионе большой приток школьников за счет миграции. В нынешнем году это семь тысяч детей. Наша задача - обеспечить их учебниками, что мы сделали в полной мере, - сказала Гульмира Мамаева.



