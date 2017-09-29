Ким Кардашьян получила от грабителя письмо с извинениями

Модель и телеведущая Ким Кардашьян получила письмо от злоумышленника, ограбившего её в Париже в октябре 2016 года. Сообщение было написано на французском языке, его перевели адвокаты знаменитости, пишет пишет Life.ru





— Наблюдая за своими эмоциями и осознавая психологический ущерб, который я нанёс... Я решил написать вам, а не получить от вас какую-то снисходительность, — говорится в письме.





Грабитель выразил сожаление в связи с тем, что сделал. Он отметил, что хотел бы лично пообщаться с Кардашьян и объяснить мотивы своих действий.





— Я хочу рассказать вам, как сильно сожалею о своём жесте, насколько я был тронут, когда увидел вас в слезах, — продолжал злоумышленник.





Кардашьян отнеслась к посланию с недоверием. Она уверена, что так злоумышленник пытается создать впечатление у суда, что он раскаялся. Дело в том, что послание сначала было направлено судье, а лишь потом адвокатам знаменитости во Франции.





Напомним, в ночь на 3 октября в номер Ким Кардашьян в Париже ворвались злоумышленники, переодетые полицейскими. Связав и заперев звезду в ванной комнате, грабители похитили у неё ювелирные украшения на сумму около 10 миллионов евро.



