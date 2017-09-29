Допинг-пробы Головкина и Альвареса показали отрицательные результаты
29 сентября 2017, 10:02
Программа “Чистый Бокс” была запущена в мае прошлого года.
Допинг-пробы Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса до и после боя оказались отрицательными. Об этом сообщил Всемирный боксерский совет (WBC), со ссылкой на информацию полученную от Добровольного антидопингового агентства (VADA), сообщает Zakon.kz.
Программа “Чистый Бокс” была запущена в мае прошлого года. С 5 мая 2016 года начался процесс регистрации, в котором должны были обязательно принять участие все чемпионы WBC и боксеры из топ-15. Программа ЧБ проводит случайные тестирования по указанию VADA, и тестирования боксеров происходит без предупреждения, но в соответствии с процедурами и законами VADA.
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