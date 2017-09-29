Допинг-пробы Головкина и Альвареса показали отрицательные результаты

Допинг-пробы Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса до и после боя оказались отрицательными. Об этом сообщил Всемирный боксерский совет (WBC), со ссылкой на информацию полученную от Добровольного антидопингового агентства (VADA), сообщает Об этом сообщил Всемирный боксерский совет (WBC), со ссылкой на информацию полученную от Добровольного антидопингового агентства (VADA), сообщает Zakon.kz





Программа “Чистый Бокс” была запущена в мае прошлого года. С 5 мая 2016 года начался процесс регистрации, в котором должны были обязательно принять участие все чемпионы WBC и боксеры из топ-15. Программа ЧБ проводит случайные тестирования по указанию VADA, и тестирования боксеров происходит без предупреждения, но в соответствии с процедурами и законами VADA.



