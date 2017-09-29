Неймар прокомментировал конфликт с Кавани

Кавани взял мяч для исполнения штрафного удара, но Дани Алвес отобрал его и отдал Неймару

Нападающий парижского «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал конфликт с уругвайским одноклубником Эдинсоном Кавани, пишет Lenta.ru





«Журналисты придумывают много историй, слишком много говорят о вещах, о которых не имеют понятия. Они пытаются попасть в раздевалку и в конечном итоге говорят о том, чего нет. У нас с Кавани все в порядке», — сказал Неймар.





17 сентября в матче чемпионата Франции между ПСЖ и «Лионом» Кавани взял мяч для исполнения штрафного удара, но Дани Алвес отобрал его и отдал Неймару. Несколькими днями ранее, в гостевом матче Лиги чемпионов с шотландским «Селтиком» парижане заработали пенальти, Кавани реализовал удар, отказавшись отдавать мяч Неймару.





После этого бразилец попросил руководство ПСЖ продать уругвайца. Спустя четыре дня Алвес собрал команду в ресторане и помирил игроков.





Фото: Mehdi Taamallah / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com



