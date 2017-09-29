Дело на миллиард: Нефтяная компания предъявила иск к Казахстану
29 сентября 2017, 10:05
Это уже вторая попытка компании отсудить денежные средства у РК.
27 сентября 2017 года Международным центром по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) в Париже было вынесено арбитражное решение по делу между ТОО «Каратюбе Интернэшнл Ойл Компани» и Республикой Казахстан. Сумма спора составляла более 1 миллиарда долларов США, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение Министерства юстиции РК.
Арбитраж частично удовлетворил требования «Каратюбе Интернэшнл Ойл Компани». Министерству юстиции, совместно с консультантами, удалось добиться снижения общей суммы выплаты до 39,2 млн. долларов или 4% от первоначальных исковых требований.
Следует отметить, что это уже вторая попытка компании ТОО «Каратюбе Интернэшнл Ойл Компани» отсудить денежные средства у Республики Казахстана. Первая попытка была предпринята в 2008 году, тогда сумма исковых требований достигла 2 миллиардов долларов.
В 2012 году было вынесено арбитражное решение в пользу Казахстана. 5 июня 2013 года ТОО «Каратюбе Интернэшнл Ойл Компани» повторно подало исковое заявление в МЦУИС, включив в качестве истца гражданина США Девинчи Салах Хурани. В этот раз общая сумма исковых требований составила более 1 миллиарда долларов США. Республика доказала, что большая часть требований истцов является безосновательной.
"Министерство юстиции в ближайшее время инициирует процесс обжалования арбитражного решения. Процесс аннулирования решения, как показывает практика, занимает около двух лет. Интересы Казахстана представляла команда юристов компании Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP", - говорится в сообщении.
Фото: abctv.kz
Автор: Екатерина Ионова
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