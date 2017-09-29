Меня вы тоже убили: мужчина, потерявший всю семью в ДТП, на суде не мог сдержать слез

"Я, я до гроба смерти вас проклинать буду. Вы убили мою жену, вы убили моего сына, вы убили мою внучку, вы меня… Вы меня тоже убили! Я не жилец! Хорошо, хорошо. Я выйду! Я не могу уже, эту ложь, я не могу уже слушать!", - сказал Агапаша Амрулаев.





Тот злополучный день врезался в память многим сельчанам. Очевидцы вспоминают, как кортеж из одного аула выехал за невестой и гостями в другой. Часть машин вырвалась вперед, а два «Гелендвагена», видимо, опаздывая, гнали как могли. Позже «Гелендваген» из свадебного кортежа ударился о впереди идущую машину, после влетел на встречную полосу, зацепил полицейский автомобиль. И, лоб в лоб столкнулся с «Ладой», где сидели 5 членов семьи. От сильного удара легковушку с людьми смяло почти вдвое.





По материалам следствия, внедорожник протащил «Ладу» больше чем на 50 метров. Одна из машин кортежа перевернулась, лишь полицейским удалось избежать серьезных травм. На месте погибла двухлетняя девочка и 55-летняя женщина. Еще две женщины с серьезными переломами попали в больницу. Одним из первых на место страшной трагедии приехал глава семьи. Он застал своего 23-летнего сына еще живым.





"Он сидел на сиденье, за сиденьем. Так у него же была грудная клетка сломана, двухсторонние поломки тазобедренного сустава. Гортань сломана была! Внутри селезенка лопнутая, печень разорванная, ничего внутри, даже кишечник был порван у пацана. Он из-за этого своим прощальным взглядом на меня посмотрел. И улыбнулся мне. Он прощался со мной. А я не знал этого. Я не догадался, что он прощается со мной", - рассказывает отец погибшего.





Сам обвиняемый рассказывает: кортеж ехал на скорости около 100 километров в час. В какой-то момент передняя машина резко затормозила, пришлось и ему. Но не успел и попытался сманеврировать. «Ладу» Нурболат Шолпанкулов увидел лишь в последний момент, а потом сработала подушка безопасности, и он потерял сознание. Сейчас лихача судят за нарушение правил, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. По этой статье ему грозит до 10 лет.





"Я только хочу попросить, прошу прощения. Простите меня, пожалуйста. Я не хотел, так получилось, я не специально это сделал", - сказал Нурболат Шолпанкулов.





Уже после заседания у Агапаши Амрулаева прихватило сердце, а родственники обвиняемого вновь пытались попросить прощения. Но вдовец непреклонен. Он поставил перед собой цель: добиться для виновника самого сурового наказания. Ведь в аварии мужчина потерял не троих, а четверых: покалеченная теперь невестка была на шестом месяце беременности.



