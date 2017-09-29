Доклад первого вице-министра национальной РК экономики

по проектам нового Налогового кодекса и сопутствующих законов к нему на презентации в Мажилисе Парламента

(г. Астана, 21 сентября 2017 года)

В целях решения актуальных задач налоговой системы Правительством разработан проект нового Налогового кодекса.

Необходимо отметить, что в разработке проекта нового Налогового кодекса активно принимали участие НПП «Атамекен», отраслевые ассоциации и предприниматели различных сфер экономики.

Все обоснованные предложения бизнеса максимально учтены в проекте Кодекса.

В целом в проекте Кодекса предусмотрены изменение идеологии, внедрение стимулирования и упрощение администрирования.

Идеология будет направлена на защиту добросовестного налогоплательщика. Стимулы получат различные сектора экономики. Администрирование упростится, и будет мотивировать самостоятельную уплату налогов.

ПЕРВОЕ. Идеология.

Идеология будет направлена на защиту интересов добросовестного налогоплательщика.

Во-первых, все неясности и неточности будут толковаться в пользу налогоплательщиков. Данный принцип позволит справедливо рассматривать налоговые споры.

Во-вторых, предлагается не применять штрафы и пени, если налогоплательщик действовал в соответствии с разъяснением налогового органа и по которому впоследствии изменилась позиция.

В-третьих, требование к обоснованности к доначислениям будет усилено. Теперь в актах налоговых проверок должны быть соответствующие обоснования.

В-четвертых, бизнесу будет предоставлено больше времени для изучения изменений законодательства. Поправки предлагается принимать не позднее 1 июля.

В-пятых, появляется защита от многочисленных поправок в течение года. Предлагается, все возникающие поправки вносить консолидировано одним законопроектом. Это даст возможность бизнесу быть осведомленным о всех изменениях Налогового кодекса.

Также, изменится структура Налогового кодекса. Каждый раздел будет персонализирован. То есть каждому типу налогоплательщика - свой раздел.

ВТОРОЕ. Режимы для МСБ и АПК.

Для развития малого и среднего бизнеса предусматривается сохранение действующих специальных налоговых режимов.

Предлагается новый альтернативный режим. Режим фиксированного вычета. Это выгодно тем, у кого большие обороты, но низкая прибыль. Он может вычитать без подтверждения 30% своей выручки. А если начнет вести учет расходов, то получает премии (вычеты) за подтверждение расходов. Налогоплательщикам предоставляется право выбора режима.

Для режима по «упрощенной декларации» требование по размеру дохода станет одинаковым, что для физических лиц, что для юридических

В патенте снижается ставка с 2% до 1%. Это делается для снижения налоговой нагрузки в связи с введением обязательного социального медицинского страхования и обязательных пенсионных взносов работадателей.

Для аграрного сектора так же предлагаются стимулирующие меры.

Плательщики ЕЗН не будут являться плательщиками НДС не зависимо от оборота.

Для снижения нагрузки на фонд оплаты труда предлагается отменить социальный налог за главу, членов и работников КФХ. Будет разрешено осуществление прочих видов деятельности с раздельным учетом.

С 2020 года в данном режиме налог будет определен с оборота в размере 0,5%.

В СНР для производителей сельхозпродукции отменяется льгота по НДС, противоречащая требованиям ВТО. Так как, согласно требованиям ВТО для товаров внутреннего производства и импорта должны быть применены равные условия налогообложения.

Для них будет предусмотрена альтернативная мера поддержки.

Исключается ограничение по применению СНР аффилированными лицами.

ТРЕТЬЕ. Недропользование.

В сфере недропользования будут простимулированы инвестиции в геологоразведку.

Учитывая мировую практику, предлагается отменить налог на сверхприбыль для горнорудной отрасли с переносом нагрузки на рентный налог на экспорт по углю. В мировой практике для горнорудной отрасли отсутствует такой налог. По сути, данный налог платили угледобывающие компании.

Также, планируется отмена бонуса коммерческого обнаружения в целях стимулирования успешной разведки.

Для морских и глубоких нефтяных месторождений предложен более простой альтернативный налог на недропользование.

Для ускорения разведки твердых полезных ископаемых вводится механизм арендных платежей.

Для стимулирования переработки сырья предлагается освобождение от КПН дивидендов и прироста акций недропользователя при условии переработки более 35% добытого сырья.

Предоставляется возможность учесть расходы неуспешной разведки в другом добычном контракте в рамках одного юридического лица.

Будут пересмотрены подходы по определению доходов при реализации нефти и газа ниже себестоимости.

Также, предлагается снижение ставки НДПИ на олово

с 6% до 3%. Это делается для поддержания новой отрасли металлургии - оловянной промышленности.

Исключается платеж по возмещению исторических затрат для новых лицензий по твердым полезным ископаемым, поскольку проектом Кодекса о недрах предлагается доступ к геологической информации сделать открытым.

ЧЕТВЕРТОЕ. Финансовый сектор.

Для оздоровления финансового сектора также предлагаются стимулирующие меры.

Так, в связи с обязательным переходом с МСФО 39 на 9 при перерасчете провизий возникает положительная разница, так как новый стандарт направлен на формирование дополнительных провизий по неработающим кредитам.

В целях стабилизации финансового рынка предлагается положительную разницу отнести на вычеты.

Будет исключено двоякое толкование налогообложения приобретенного имущества организации по управлению сомнительными активами (ОУСА).

Для физических лиц предусматривается освобождение от ИПН при прощении задолженности.

При передаче проблемных активов коллекторам дисконт коллектора будет облагаться по факту после отработки актива.

Предлагается изменение порядка обложения ИПН накопительного страхования.

ПЯТОЕ. Реальный сектор.

Предлагаются льготы по НДС для автомобилестроения и специальных экономических зон в рамках специального инвестиционного контракта (СИК).

Так, будут освобождены от НДС импорт комплектующих (сырья и материалов), а также оборот по реализации произведенных в СИК товаров.

Также, передача имущества в финансовый лизинг освобождается от НДС, если передаваемое имущество приобретено без НДС и входит в перечень товаров для СИК.

Продлевается льгота по КПН сумм вознаграждений от операций по лизингу.

Инвестиционные проекты.

Сейчас инвестиционные преференции предоставляются только для новых проектов и новым предпритиям. Для существующих предприятий при модернизации и реконструкции действующих мощностей льготы не предусмотрены.

В целях стимулирования таких предприятий предлагается льготы по КПН действующим предприятиям, реализующим проекты по модернизации и реконструкции. Льготы будт действовать на срок не более 3 лет с момента завершения модернизации и реконструкции и при условии если инвестиции не менее 5 млн. МРП.

Налогообложение СЭЗ.

Для усиления стимулирующей роли налоговых льгот, для участников СЭЗ предлагается расширение условий применения льгот.

В связи с отсутствием доходов от приоритетных видов деятельности в период строительства соотношение доходов «90/10» не соблюдается и, соответственно, льготы по налогу на имущество и земельному налогу не применяются в начальный период деятельности.

В целях эффективности льгот, предлагается ведение раздельного учета от льготируемой и другой деятельности и предоставление налоговых льгот по земельному налогу и налогу на имущество с момента регистрации.

Предлагается продление режима экстерриториальности для участников СЭЗ «ПИТ» на срок до 2028 года.

Также, для участников СЭЗ «ПИТ» условия по льготе по социальному налогу будут привязаны к соотношению расходов на оплату труда к общим расходам

ШЕСТОЕ. Льготы.

Как вы знаете, введение обязательного социального медицинского страхования влечет рост финансовой нагрузки на бизнес.

В целях решения данной проблемы, для сохранения текущей нагрузки, предлагается снижение ставки социального налога с 11% до 9,5 % за счет снижения ставки взносов в государственный фонд социального страхования.

В части модернизации льгот, предлагается повысить их эффективность путем точечных изменений. В частности отменяются сбор с аукционов и плата за пользование судоходными водными путями, поскольку государство не предоставляет услуги и разрешения в данных случаях.

Также, предлагается отказаться от ряда льгот. К ним относятся освобождение оборотов по услугам игровых автоматов, реализация лотерейных билетов, государственных знаков почтовой оплаты, импорту почтовых марок.

Так же, отменяются льготы противоречащие требованиям ВТО, так как согласно требованиям ВТО для товаров внутреннего производства и импорта должны быть применены равные условия налогообложения.

СЕДЬМОЕ. Администрирование.

Предлагается трехвекторное администрирование, сохранение минимального порога для постановки на учет по НДС, введение контрольного счета НДС, сокращение срока исковой давности для малого и среднего бизнеса с 3 до 5 лет и другие изменения.

Таковы основные налоговые новеллы. Новая идеология, новые стимулы и новые методы администрирования закладывают основы для качественных улучшений. С принятием налоговых новшеств уменьшатся налоговые споры, снизится число проверок, упростится администрирование. Переработка сырья получит стимулы, поддержится кредитование, АПК и МСБ получат удобные режимы. Налоговая политика в целом станет ясной и предсказуемой.