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Утверждена типовая форма Договора о субсидировании и гарантировании в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020»
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Аннотация к документу: Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 11 августа 2017 года № 299 «Об утверждении типовой формы Договора о субсидировании и гарантировании в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020», форм Договора субсидирования, Договора гарантии, Договора о предоставлении гранта» (не введен в действие)
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В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 апреля 2016 года № 234 «О некоторых мерах государственной поддержки частного предпринимательства» утверждены:
1) типовая форма Договора о субсидировании и гарантировании в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020» согласно приложению 1 к приказу;
2) форма Договора субсидирования согласно приложению 2 к приказу;
3) форма Договора гарантии согласно приложению 3 к приказу;
4) форма Договора о предоставлении гранта согласно приложению 4 к приказу.
По условиям Договора региональный координатор Программы перечисляет финансовому агентству средства, предусмотренные для субсидирования и гарантирования за счет средств местного бюджета.
Также финансовое агентство вправе:
1) осуществлять контроль за соблюдением сроков исполнения обязательств, установленных настоящим Договором, и требовать их своевременного исполнения;
2) контролировать и требовать своевременного перечисления региональным координатором Программы денежных средств по настоящему Договору;
3) в случае направления финансовым агентством уведомления региональному координатору Программы о возникшей потребности в перечислении средств для субсидирования предпринимателей и неполучения средств в течение месяца с даты направления уведомления не перечислять субсидии банку/банку развития/исламскому банку/лизинговой компании/исламской лизинговой компании до получения необходимых средств от регионального координатора Программы;
4) приостанавливать выплату субсидий в случаях, предусмотренных пунктом 113 Правил субсидирования.
Финансовое агентство обязуется:
1) перечислять суммы субсидий на специальный текущий счет, открытый в банке/банке развития/исламском банке/банке - платежного агента;
2) своевременно уведомлять регионального координатора Программы о возникшей потребности в перечислении средств для субсидирования предпринимателей;
3) в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания каждого договора гарантии направлять соответствующее письменное уведомление региональному координатору Программы;
4) проводить мониторинг, предусмотренный Программой;
5) ежемесячно направлять региональному координатору Программы отчет по прогнозным сальдо средства, за счет которых возможно субсидирование новых проектов. При этом региональный координатор Программы доводит данную информацию до сведения РКС;
6) заключать договора гарантирования при наличии средств из местного бюджета.
Региональный координатор Программы обязуется:
1) своевременно перечислять финансовому агентству средства для субсидирования на счет, указанный финансовым агентством;
2) с момента поступления средств, предусмотренных для субсидирования, в течение 10 (десяти) рабочих дней перечислять финансовому агентству средств, в размере 50% от суммы, выделенной на реализацию Программы в соответствующем финансовом году, на счет, указанный финансовым агентством и осуществлять последующие платежи в соответствии с заявками финансового агентства;
3) в течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления от финансового агентства произвести перечисление средств финансовому агентству, предусмотренных для гарантирования кредитов в размере 20% от суммы каждой выданной гарантии, установленной в Договоре гарантии;
4) принимать документы предпринимателя и выносить проекты на рассмотрение РКС только в пределах средств, выделенных для субсидирования и гарантирования;
5) в течение 1 (одного) месяца с даты получения заявки финансового агентства внести изменения в план финансирования по платежам и произвести перечисление средств для субсидирования;
6) в случае отсутствия заявки финансового агентства не осуществлять перечисление оставшихся средств, предусмотренных для субсидирования предпринимателей.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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