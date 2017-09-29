В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 апреля 2016 года № 234 «О некоторых мерах государственной поддержки частного предпринимательства» утверждены:

1) типовая форма Договора о субсидировании и гарантировании в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020» согласно приложению 1 к приказу;

2) форма Договора субсидирования согласно приложению 2 к приказу;

3) форма Договора гарантии согласно приложению 3 к приказу;

4) форма Договора о предоставлении гранта согласно приложению 4 к приказу.

По условиям Договора региональный координатор Программы перечисляет финансовому агентству средства, предусмотренные для субсидирования и гарантирования за счет средств местного бюджета.

Также финансовое агентство вправе:

1) осуществлять контроль за соблюдением сроков исполнения обязательств, установленных настоящим Договором, и требовать их своевременного исполнения;

2) контролировать и требовать своевременного перечисления региональным координатором Программы денежных средств по настоящему Договору;

3) в случае направления финансовым агентством уведомления региональному координатору Программы о возникшей потребности в перечислении средств для субсидирования предпринимателей и неполучения средств в течение месяца с даты направления уведомления не перечислять субсидии банку/банку развития/исламскому банку/лизинговой компании/исламской лизинговой компании до получения необходимых средств от регионального координатора Программы;

4) приостанавливать выплату субсидий в случаях, предусмотренных пунктом 113 Правил субсидирования.

Финансовое агентство обязуется:

1) перечислять суммы субсидий на специальный текущий счет, открытый в банке/банке развития/исламском банке/банке - платежного агента;

2) своевременно уведомлять регионального координатора Программы о возникшей потребности в перечислении средств для субсидирования предпринимателей;

3) в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания каждого договора гарантии направлять соответствующее письменное уведомление региональному координатору Программы;

4) проводить мониторинг, предусмотренный Программой;

5) ежемесячно направлять региональному координатору Программы отчет по прогнозным сальдо средства, за счет которых возможно субсидирование новых проектов. При этом региональный координатор Программы доводит данную информацию до сведения РКС;

6) заключать договора гарантирования при наличии средств из местного бюджета.

Региональный координатор Программы обязуется:

1) своевременно перечислять финансовому агентству средства для субсидирования на счет, указанный финансовым агентством;

2) с момента поступления средств, предусмотренных для субсидирования, в течение 10 (десяти) рабочих дней перечислять финансовому агентству средств, в размере 50% от суммы, выделенной на реализацию Программы в соответствующем финансовом году, на счет, указанный финансовым агентством и осуществлять последующие платежи в соответствии с заявками финансового агентства;

3) в течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления от финансового агентства произвести перечисление средств финансовому агентству, предусмотренных для гарантирования кредитов в размере 20% от суммы каждой выданной гарантии, установленной в Договоре гарантии;

4) принимать документы предпринимателя и выносить проекты на рассмотрение РКС только в пределах средств, выделенных для субсидирования и гарантирования;

5) в течение 1 (одного) месяца с даты получения заявки финансового агентства внести изменения в план финансирования по платежам и произвести перечисление средств для субсидирования;

6) в случае отсутствия заявки финансового агентства не осуществлять перечисление оставшихся средств, предусмотренных для субсидирования предпринимателей.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.