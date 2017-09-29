Вынесено арбитражное решение по иску ТОО «Каратюбе Интернэшнл Ойл Компани» и Девинчи Салах Хурани к Республике Казахстан

27 сентября 2017 года Международным центром по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) в Париже было вынесено арбитражное решение по делу между ТОО «Каратюбе Интернэшнл Ойл Компани» и Республикой Казахстан. Сумма спора составляла более 1 млрд. долларов США. Арбитраж частично удовлетворил требования «Каратюбе Интернэшнл Ойл Компани». Министерству юстиции, совместно с консультантами, удалось добиться снижения общей суммы выплаты до 39,2 млн. долларов или 4 проц. от первоначальных исковых требований. Следует отметить, что это уже вторая попытка компании ТОО «Каратюбе Интернэшнл Ойл Компани» отсудить денежные средства у Республики Казахстана. Первая попытка была предпринята в 2008 году, тогда сумма исковых требований достигла 2 млрд. долларов. В 2012 году было вынесено арбитражное решение в пользу РК. 5 июня 2013 года ТОО «Каратюбе Интернэшнл Ойл Компани» повторно подало исковое заявление в МЦУИС, включив в качестве истца гражданина США Девинчи Салах Хурани. В этот раз общая сумма исковых требований составила более 1 млрд. долларов США. Республика доказала, что большая часть требований истцов является безосновательной. Кроме того, Министерство юстиции в ближайшее время инициирует процесс обжалования арбитражного решения. Процесс аннулирования решения, как показывает практика, занимает около двух лет. Интересы Казахстана представляла команда юристов компании Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP.