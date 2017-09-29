В Казахстане в 2 раза сократили сроки регистрации нормативных правовых актов

Постановление правительства введено в действие с 11 сентября этого года.

В Казахстане согласно постановлению правительства сократили сроки государственной регистрации нормативных правовых актов (НПА) центральных и местных госорганов в органах юстиции с 30 до 15 календарных дней, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.





Правительство РК 24 августа приняло постановление «О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2016 года №568 «Об утверждении Правил оформления, согласования, государственной регистрации нормативных правовых актов и их отмены» и от 6 октября 2016 года №569 «Об утверждении Правил разработки, согласования проектов подзаконных нормативных правовых актов»».





Согласно документу сокращаются срока государственной регистрации НПА центральных и местных госорганов в органах юстиции с 30 до 15 календарных дней, а также сроки согласования проектов НПА центральных и местных госорганов о признании утратившими силу, приостановления действия НПА или их отдельных норм - с 18 до 8 рабочих дней.





Принятые изменения направлены на оперативность решений центральных и местных госорганов. Кроме того, данные требования направлены на установление единого срока регистрации для всех нормативных правовых актов.





Постановление введено в действие с 11 сентября этого года.











