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Это любовь: В Балхаше женщина пнула полицейского

29 сентября 2017, 10:41

Всему виной нетрезвый сожитель.

Не желая отдавать нетрезвого сожителя в руки полиции, жительница Балхаша пнула сотрудницу органов внутренних дел Балхаша и сорвала с нее погоны, сообщает МИА «Казинформ».

В ярость женщина впала после того, как полицейские пришли в квартиру условно осужденного для проверки его пребывания по месту жительства. Он не явился в службу пробации департамента уголовно-исполнительной системы для того, чтобы в очередной раз отметиться. Полицейские в случае неявки подучетного лица обязаны явиться по месту его регистрации и проверить его для недопущения совершения им каких-либо преступлений.

Осужденный встретил полицейских пьяным. Когда полицейские попросили его проехать в отдел полиции для оформления нарушения процедуры учета, его сожительница бросилась в драку с сотрудницей полиции. Она пнула должностное лицо и сорвала погоны.

«Подсудимая признана виновной в применении насилия в отношении представителя власти по части 1 статьи 380 Уголовного кодекса и приговорена к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы», - сообщили в Балхашском городском суде.



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