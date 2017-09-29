В Атырауской области неадекватная женщина подозревается в похищении двух детей

Как сообщил прокурор Атырауской области Ернат Сыбанкулов, примерно в 20.30 час. в ОВД Макатского района поступило сообщение о том, что в с. Макат пропали 5-летний мальчик и 4-летняя девочка (их матери родные сёстры). По тревоге был поднят весь личный состав полиции района , передает , передает Zakon.kz





Позже к поимкам подключились полицейские близлежащих районов.





"При координации органов прокуратуры были организованы поиски детей с участием не только сотрудников прокуратуры, полиции, акимата, но и неравнодушных граждан. Примерно в 22.00 час. поступило первое сообщение, что детей видели в районе «Телевышки» этого села, несовершеннолетним К., который сообщил, что, увидев детей за селом, предложил им пойти с ним, однако они, отказавшись, убежали от него. Поиски продолжились...", - сообщил детали поисков Ернат Сыбанкулов.





Примерно в 22.20 час. поступило сообщение, что детей видели, когда они садились в такси в сопровождении неизвестной женщины. При этом поступали сообщения, что в этом районе ходила женщина в неадекватном состоянии, что ещё больше вызвало ужас людей, занимавшихся поисками детей.





"Мы все смогли вздохнуть с облегчением только в 4 утра, когда поступило сообщение, что дети нашлись в 150 км от дома в г. Кульсары Жылыойского района", - рассказал прокурор области.





Здоровью детей вред не были причинен. Они только замёрзли и были голодны. К ним сразу же выехали родители.





"Предварительно, их туда увезла женщина, в настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, начато досудебное производство по ст. 125 Уголовного кодекса (похищение человека), подробности будут сообщены позднее", - добавил Сыбанкулов.



