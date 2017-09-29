В Алматы перекроют участок Кульджинского тракта
29 сентября 2017, 10:49
Будут производиться работы по монтажу пролетного строения надземного пешеходного перехода.
В Алматы перекроют участок Кульджинского тракта от проспекта Рыскулова до улицы Тараз в северном и южном направлениях, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.
"В связи с производством работ по монтажу пролетного строения надземного пешеходного перехода по Кульджинскому тракту в районе рынка «Жетысу», с 22.00 ч. 29 сентября до 06.00 ч. 30 сентября движение автотранспорта по Кульджинскому тракту от пр. Рыскулова до ул. Тараз в северном и южном направлениях будет временно перекрыто",- говорится в сообщении.
Объезд будет осуществляться по следующей схеме.
Фото: ncrim.ru
Автор: Екатерина Ионова
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