Корейские блогеры забитбоксили Despacito и сделали песню круче, чем в оригинале
29 сентября 2017, 10:52
В Сети набирает популярность кавер на популярную песню Despacito, который исполнили корейские битбоксеры Hiss и Bigman.
Парни настолько круто перепели летний хит, что видео вмиг стало вирусным в Сети и продолжает набирать просмотры, пишет Life.ru.
Азиатский битбоксер, известный как Bigman, победил на чемпионате мира по битбоксу в 2017 году с треком, который он исполнил исключительно с помощью своего рта.
Мария Паламарчук
Фото © Соцсети
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