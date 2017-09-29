Корейские блогеры забитбоксили Despacito и сделали песню круче, чем в оригинале

В Сети набирает популярность кавер на популярную песню Despacito, который исполнили корейские битбоксеры Hiss и Bigman.

Парни настолько круто перепели летний хит, что видео вмиг стало вирусным в Сети и продолжает набирать просмотры , пишет , пишет Life.ru









Азиатский битбоксер, известный как Bigman, победил на чемпионате мира по битбоксу в 2017 году с треком, который он исполнил исключительно с помощью своего рта.





Мария Паламарчук