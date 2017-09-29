Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Корейские блогеры забитбоксили Despacito и сделали песню круче, чем в оригинале

29 сентября 2017, 10:52

В Сети набирает популярность кавер на популярную песню Despacito, который исполнили корейские битбоксеры Hiss и Bigman.

Парни настолько круто перепели летний хит, что видео вмиг стало вирусным в Сети и продолжает набирать просмотры, пишет Life.ru.


Азиатский битбоксер, известный как Bigman, победил на чемпионате мира по битбоксу в 2017 году с треком, который он исполнил исключительно с помощью своего рта.

Мария Паламарчук
Фото © Соцсети

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...