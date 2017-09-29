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В России мужчина отрубил топором руку женщине ради золотых часов и колец

29 сентября 2017, 11:00

Схватив отрубленную кисть, он сбежал с места преступления, на бегу снимая с руки часы и кольца.

В России в Ивановской области женщина, разговаривавшая по мобильному телефону, лишилась руки, на которой были золотые часы и кольца. Об этом сообщает «Провинция.ру», передает Lenta.ru.

Во время беседы женщина положила левую руку на забор. Мимо проходил плотник, который увидел драгоценности и рубанул остро отточенным топором по свисающей руке, затем отрубил кисть, схватил ее и сбежал с места преступления, на бегу снимая с кисти часы и кольца.

Позже ему показалось, что часы не золотые, а позолоченные, после чего он изрубил кисть на мелкие части.

Преступник был задержан. Им оказался ранее не судимый отец двоих детей, владелец трехэтажного деревянного коттеджа, который сам же и возвел. Экспертиза показала, что он вменяемый.

В его отношении возбуждено уголовное дело по 162 статье УК РФ («Разбой»).

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

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