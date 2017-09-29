Области применения средств измерений подлежащих поверке

В современном мире, средства измерений применяются почти во всех сферах человеческой деятельности, будь то здравоохранение, научные исследования, производство продукции, обеспечение безопасности движения транспорта или даже регистрация спортивных рекордов. Но всем ли результатам измерений можно доверять, как убедиться, что топливораздаточная колонка заправила вам то количество топлива, за которое вы заплатили или что диагноз, поставленный вам на результатах медицинских средств измерений достоверен? Все эти вопросы регулируются Законом Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений», согласно которому, эти средства измерений проходит обязательную периодическую поверку.

Поверка средства измерений это совокупность операций, выполняемых государственной метрологической службой или другими аккредитованными юридическими лицами в целях определения и подтверждения соответствия средства измерений установленным техническим и метрологическим требованиям. Из-за изобилия сфер человеческой деятельности, возникает вопрос, все ли средства измерений должны проходить поверку? Согласно уже названному Закону, поверке подлежат те средства измерений, результаты которых используются при:

- работах по обеспечению защиты жизни и здоровья граждан;

- осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды, геологии и гидрометеорологии;

- осуществлении деятельности по оценке соответствия согласно законодательству Республики Казахстан в области технического регулирования;

- государственных учетных операциях, торгово-коммерческих операциях между покупателем (потребителем) и продавцом (поставщиком, производителем, исполнителем), в том числе в сферах бытовых и коммунальных услуг и услуг связи;

- работах по обеспечению безопасности труда и движения транспорта;

- производстве вооружения, военной техники;

- проведении научных исследований, испытаниях, метрологической аттестации, поверке, калибровке средств измерений;

- добыче, производстве, переработке, транспортировании, хранении и потреблении всех видов энергетических ресурсов.

Например, средствами измерений обеспечивающих безопасность движения транспорта являются скоростемеры, шинные и тормозные манометры, диагностические комплексы, средства измерений, применяемые в здравоохранения, это электрокардиографы, кардиомониторы, регистраторы ЭКГ, аппараты УЗИ и др, а средствами измерений применяемых при государственных учетных операциях,

торгово-коммерческих операциях между покупателем (потребителем) и продавцом являются весы различных типов, колонки топливораздаточные, аппаратура учета длительности телефонных разговоров, счетчики учета энергетических ресурсов и т.д.

Средства измерений, которые не подлежат обязательной поверке, по желанию держателя в целях определения действительных значений метрологических характеристик, могут пройти калибровку.

Более детально ознакомиться с областями применения средств измерений, подлежащих поверке можно в национальном стандарте СТ РК 2.41-2014 или же можете обратиться в территориальный Департамент Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

Мукыжанов Галым Габдуллаевич - главный специалист Департамента Комитета технического регулирования и метрологии по городу Астане.