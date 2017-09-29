Открытость, прагматизм, конкурентоспособность

Б. Баймурзин,

председатель Специализированного межрайонного

суда по уголовным делам Акмолинской области

В своей Программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Глава государства обозначил масштабные задачи по модернизации общественного сознания и формированию единой нации высокой ответственности.

В обсуждении статьи приняли участие практически все казахстанцы, а также действующие судьи страны. Так, в Верховном Суде РК состоялся «круглый стол» на тему: «Духовное развитие - залог построения сильного государства», посвященный обсуждению Программной статьи Главы государства, в ходе которой председатель Верховного Суда К. Мами отметил, что Глава государства в своем программном документе предложил конкретные механизмы развития национального сознания казахстанцев в XXI веке, а также подчеркнул важность сохранения национального кода как основного условия модернизации государства.

Действительно, в современных условиях глобализации противостоять вызовам чуждых нам идеологических влияний можно только через популяризацию национальных ценностей. Поэтому, сохраняя богатое историческое наследие казахского народа, мы должны всемерно развивать национальное самосознание казахстанцев», - отметил председатель Верховного Суда.

Такое обсуждение состоялось и в нашем Акмолинском областном суде, где в выступлениях докладчиков подчеркивалась основная мысль о том, что Главой государства совершенно своевременно ставится цель добиться конкурентоспособности государства через конкурентоспособность всего народа Казахстана, т.е. через его духовное возрождение.

Мне как руководителю филиала судей Акмолинской области также хотелось бы поделиться некоторыми мыслями об основных моментах Программной статьи Президента, особенно близких судейскому корпусу страны.

Как известно, Глава государства в своем Послании 2017 года объявил о начале Третьей модернизации Казахстана, включающей в себя два важнейших процесса обновления - политическую реформу и модернизацию экономики, которые должны сопровождаться модернизацией общественного сознания, являющейся на самом деле сердцевиной указанных процессов.

На мой взгляд, в рассматриваемой статье Глава государства очень тонко, с привлечением тщательно подобранных и неопровержимо точных доводов, обосновал парадигму изменения общественного сознания в казахстанском обществе, раскрыл направления и условия такого изменения, сформулировал механизмы достижения поставленных высоких целей.

Безусловно, изменение общественного сознания необходимо для того, чтобы стать единой нацией сильных и ответственных людей. Поэтому первейшим условием такой модернизации является сохранение своей культуры, собственного национального кода, для чего необходимо тщательно изучать, сохранять свои лучшие национальные традиции, не копировать слепо чужой культурный и исторический опыт. В связи с этим Главой государства выделено несколько основных направлений модернизации как всего общества в целом, так и каждого казахстанца: конкурентоспособность, прагматизм, сохранение национальной идентичности, культ знания, эволюционное, а не революционное развитие Казахстана, открытость сознания.

Не случайно Президент особо подчеркнул мысль о том, что именно конкурентоспособность каждого человека в недалеком будущем станет фактором успеха всей нации. Залогом этого является всеобщая компьютерная грамотность, знание иностранных языков, культурная открытость.

Прагматизм означает точное знание своих национальных и личных ресурсов, их экономное расходование, умение планировать свое будущее. Прагматизм - есть противоположность расточительности, кичливости, жизни напоказ. Культура современного общества - это культура умеренности, культура достатка, а не роскоши, это культура рациональности.

Считаю, что именно в свете поставленной Главой государства задачи сохранения национальной идентичности, при всем многообразии достижений казахской национальной культуры, следует всецело поддержать предложение, сделанное председателем Верховного Суда РК К. Мами в ходе «круглого стола», состоявшегося в высшем судебном органе страны, о необходимости признать и широко пропагандировать в качестве национальной ценности суд биев.

Говоря о таком направлении модернизации общественного сознания, как «культ знания», следует отметить, что согласно статистическим данным, за годы Независимости в Казахстане построено более тысячи новых школ. Десятки тысяч молодых специалистов получили образование в лучших университетах мира, в первую очередь благодаря программе «Болашак», действующей с начала 90-х годов прошлого века. В Казахстане создан ряд университетов высокого уровня, а также целая система интеллектуальных школ. Казахстан сегодня находится в числе самых передовых стран мира по доле бюджетных расходов на образование.

Каждый специалист своего дела должен учиться и постигать нюансы своей профессии всю свою сознательную жизнь, с тем, чтобы идти в ногу со временем. Тем более, это положение актуально для служителей Фемиды, поскольку наше время - время решительных перемен во всех сферах жизни, характеризуется в том числе и постоянным нормотворчеством, детерминированным необходимостью совершенствования действующего законодательства, и без постоянной работы над собой, без самообразования и плановой учебы судье просто невозможно обеспечить качественное отправление правосудия. Не случайно все судьи республики проходят стажировки в вышестоящих судах, включая Верховный Суд Республики Казахстан, а также периодически повышают свою квалификацию в Академии правосудия при Верховном Суде РК.

Указанным основным направлениям модернизации общественного сознания соответствуют задачи, обозначенные Президентом на ближайшие годы.

Так, Главой государства, в частности, поставлена задача по поэтапному переходу казахского языка на латиницу. Как известно, еще в декабре 2012 года Президент в своем ежегодном Послании народу Казахстана «Казахстан-2050» отметил необходимость с 2025 года приступить к переводу казахского алфавита на латиницу. Президент в своей статье дал практическое поручение до конца текущего 2017 года с помощью ученых и с привлечением широкой общественности разработать и принять единый стандартный вариант казахского алфавита в новой графике.

Очень интересен предложенный Главой государства проект «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» по общественным и гуманитарным наукам.

Полагаем, что в число 100 лучших учебников мира, подлежащих переводу на казахский язык с различных языков мира по всем направлениям гуманитарного знания, могут быть включены учебники не только по истории, политологии, социологии, философии, психологии, культурологии, филологии, но, например, и по основам права, в частности, это может быть хороший учебник по римскому праву, на основах которого зиждется отечественное гражданское право.

Все вышеизложенное позволит обеспечить качественно другой уровень подготовки казахстанских студентов, в том числе по юридической специальности, составляющих основу будущих кадров практикующих юристов, в том числе судейского корпуса, что, в свою очередь, будет способствовать подготовке высококвалифицированных кадров, адаптированных к глобальной мировой конкуренции.

Ведь, как метко подмечено Главой государства, новые кадры - это те самые люди, которые и станут проводниками принципов модернизации сознания - открытости, прагматизма, конкурентоспособности.

Заслуживают глубокого внимания идеи Президента и по предложенной им программе «Туган жер», в основе которой лежит приведенное Главой государства изречение о том, что «патриотизм начинается с любви к своей малой родине», в рамках которой предусматривается организация серьезной краеведческой работы в сфере образования, экологии и благоустройства, изучение региональной истории, восстановление культурно-исторических памятников и культурных объектов местного масштаба.

Также Президентом поставлена задача укрепить в сознании народа общенациональные святыни путем реализации проекта «Духовные святыни Казахстана» (или, как говорят ученые, «Сакральная география Казахстана»).

Другая не менее важная задача - обеспечение конкурентоспособности современной казахстанской культуры в современном мире.

Кроме того, Президент предложил направить внимание общества на историю наших современников, что можно реализовать в проекте «100 новых лиц Казахстана», описав конкретные истории жизни конкретных людей разных возрастов и национальностей, добившихся выдающихся успехов за годы независимости, которых можно было бы сделать образцом для подражания, особенно для молодежи.

Глава государства выразил уверенность в том, что казахстанцы, особенно молодое поколение, понимают важность модернизации, так как в новой реальности внутреннее стремление к обновлению - это ключевой принцип нашего развития.