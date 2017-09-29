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За фото «ню» водитель заплатит штраф 22690 тенге в Костанае

29 сентября 2017, 11:11

Чтобы сфотографироваться водитель остановился на АЗС и на Большом мосту.

Водитель иномарки, на которой сфотографировалась обнажённая девушка, наказан, сообщает alau.kz.

В отношении жителя Костаная составлен административный протокол по статье 597 ч. 1 КоАП РК «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств».

«Водитель автомобиля марки «BMW» наказан административным штрафом в размере 10 МРП в сумме 22690 тенге», — сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.

Напомним, фото «ню», сделанная в разных местах Костаная, вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Чтобы сфотографироваться автомобиль остановился на АЗС и на Большом мосту в Костанае.

Фото из соцсетей/alau.kz




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