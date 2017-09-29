За фото «ню» водитель заплатит штраф 22690 тенге в Костанае
29 сентября 2017, 11:11
Чтобы сфотографироваться водитель остановился на АЗС и на Большом мосту.
Водитель иномарки, на которой сфотографировалась обнажённая девушка, наказан, сообщает alau.kz.
В отношении жителя Костаная составлен административный протокол по статье 597 ч. 1 КоАП РК «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств».
«Водитель автомобиля марки «BMW» наказан административным штрафом в размере 10 МРП в сумме 22690 тенге», — сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.
Напомним, фото «ню», сделанная в разных местах Костаная, вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Чтобы сфотографироваться автомобиль остановился на АЗС и на Большом мосту в Костанае.
Фото из соцсетей/alau.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4880618-50c712dd0f892e474fc8649533e3421b
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...