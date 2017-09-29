Меры эффективного противодействия

И. Дорош,

судья Восточно-Казахстанского областного суда

Коррупционные правонарушения являются умышленными и опасными, поскольку подрывают доверие общества к деятельности государственных органов.

Правонарушениями, связанными с коррупцией (коррупционными правонарушениями), являются предусмотренные Законом «О противодействии коррупции», а также иными законами деяния, сопряженные с коррупцией или создающие условия для коррупции, которые влекут установленную законодательством дисциплинарную, административную и уголовную ответственность.

Республика Казахстан ратифицировала Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции (Закон от 4 мая 2008 года № 31-IV) и, основываясь на нормах международного права, выразила намерение вырабатывать и применять эффективные правовые меры, направленные на предупреждение коррупции и борьбу с ней.

В соответствии со ст. 7 Конвенции каждое государство-участник в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы разрабатывает и осуществляет или проводит эффективную и скоординированную политику противодействия коррупции, способствующую участию общества и отражающую принципы правопорядка, надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом, честности и неподкупности, прозрачности и ответственности, стремится устанавливать и поощрять эффективные виды практики, направленные на предупреждение коррупции, периодически проводить оценку соответствующих правовых документов и административных мер с целью определения их адекватности с точки зрения предупреждения коррупции и борьбы с ней. Государства-участники в надлежащих случаях и в соответствии с основополагающими принципами своих правовых систем взаимодействуют друг с другом и с соответствующими международными и региональными организациями в разработке и содействии осуществлению мер, указанных в настоя щей статье. Это взаимодействие может включать участие в международных программах и проектах, направленных на предупреждение коррупции.

Национальное законодательство определяет понятие коррупции как незаконное использование лицами, занимающими ответственную государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными лицами своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ.

В эпоху глобализации обеспечить региональную безопасность от такого явления, как коррупция, одному государству не по силам. Проблемы борьбы с коррупцией должны решаться вместе, сообща. Казахстан - сторонник коллективного и комплексного решения проблемы борьбы с коррупцией. Лишь объединенные усилия могут дать вполне реальные плоды, которые воплотятся в создании эффективной некоррумпированной системы каждого государства и мирового сообщества в целом. В то же время эту проблему невозможно решить только силовыми средствами или действиями спецслужб. Ее нужно решать на концептуальном, политическом, идеологическом, социально-экономическом, правоприменительном и других уровнях.

Эффективным противодействием коррупции стало обновление нормативно-правовой базы, основывающейся на общепризнанных всеми государствами антикоррупционных принципах; унификация национального законодательства, снижающая возможность для коррупционной составляющей.

В процессе выработки общегосударственных мер борьбы следует обращать внимание на одну особенность - каждая отдельно взятая страна по-разному ощущает угрозу коррупции, которая имеет различные, характерные именно для этой страны объекты посягательства. Эти особенности затрудняют возможность быстрой унификации национальных антикоррупционных законодательств и их слияние в единый для всех государств комплекс правовых норм.

Задачами законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции являются формирование в обществе атмосферы нетерпимости к коррупции, выявление условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранение их последствий, укрепление взаимодействия субъектов противодействия коррупции, развитие международного сотрудничества по противодействию коррупции, выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений.

Административная ответственность за коррупционные правонарушения предусмотрена ст.ст. 676 - 681 гл. 34 КоАП (всего семь статей). Рассмотрение дел указанной категории подсудно только судам.

В соответствии со ст. 804 КоАП составлять протоколы об административных правонарушениях имеют право уполномоченные на то должностные лица:

- органов военной полиции Комитета национальной безопасности РК о правонарушениях, совершенных должностными лицами воинских частей по ст.ст. 676, 677, 680, 681 настоящего Кодекса (ч. 1 п. 6),

- уполномоченного органа по делам государственной службы и противодействию коррупции по ст.ст. 676, 677, 678, 679, 680, 681 (ч. 1 п. 60).

Кроме того, прокурор выносит постановление о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 680 КоАП.

В республике на постоянной основе проводится антикоррупционный мониторинг, целью которого является оценка правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, направленной на устранение коррупции в обществе.

Коррупционные правонарушения, будучи социально-правовым явлением, представляют собой опасные посягательства на охраняемые административным законодательством общественные отношения. Общественная опасность таких правонарушений определяет их социальную природу. Они опасны, поскольку причиняют огромный вред социальным ценностям и экономическим устоям общества.

Проведенный Восточно-Казахстанским областным судом анализ рассмотрения дел указанной категории судами области показал, что таких дел небольшое количество. В 2016 году было рассмотрено семь дел по ст. 676 КоАП, которой предусмотрена административная ответственность за предоставление незаконного материального вознаграждения физическим лицам, и семь дел по ст. 681 КоАП, которая предусматривает ответственность за принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление. В 2017 году дел указанной категории рассмотрено не было, что, безусловно, является положительным моментом. Сложившаяся судебная практика достаточно стабильная. Вместе с тем, поскольку санкции статей гл. 34 КоАП предусматривают безальтернативные виды взысканий, полагаем рассмотрение таких дел передать в уполномоченный орган с предоставлением права лицам обжаловать принятое решение в суде.