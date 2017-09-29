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На кандидата в президенты Кыргызстана пожаловались из-за встречи с Назарбаевым

29 сентября 2017, 11:16

Заявитель указал, что Бабанов, встречаясь с главой Казахстана в Алматы, нарушил пункты избирательного законодательства и правила ведения агитации.

ЦИК сегодня рассмаотрел жалобу экс-омбудсмена Турсунбека Акуна на кандидата в президенты Омурбека Бабанова, передает "24.kg".

Сроки подачи жалобы истекли, но Центризбирком все-таки ее рассматрел и решил в удовлетворении отказать.

Однако члены ЦИК предупредили в письменной форме всех участников президентской гонки, что не следует афишировать свои встречи с лидерами и авторитетными политиками других государств.

Отметим, ранее МИД двух стран обменялись дипломатическими любезностями по поводу этих переговоров, а президент Алмазбек Атамбаев упомянул об этом, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, 19 сентября Президент РК Нурсултан Назарбаев встретился с кандидатом в президенты Кыргызстана Омурбеком Бабановым. В ходе встречи глава государства отметил необходимость расширения двустороннего сотрудничества и дальнейшего укрепления братских отношений, сообщает пресс-служба президента.

Фото akorda.kz

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