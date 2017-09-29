Применяя прогрессивные нормы права

Т. Сивицкая,

стажер - кандидат в судьи Катон-Карагайского

районного суда Восточно-Казахстанской области

В соответствии с положением ст. 8 Конституции нашей страны Республика Казахстан уважает принципы и нормы международного права. Кроме того, ст. 12 закреплено, что в Республике Казахстан признаются и гарантируются права и свободы человека в соответствии с Конституцией.

Права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми, определяют содержание и применение законов и иных нормативных правовых актов. Гражданин республики имеет права и несет обязанности. Иностранцы и лица без гражданства пользуются в республике правами и свободами, а также несут обязанности, установленные для граждан, если иное не предусмотрено Конституцией, законами и международными договорами.

Общепризнано, что права и свободы человека и гражданина перестали быть чисто внутренним делом государства, так как одним из условий существования правового государства является открытость всех явлений жизни.

Концептуальная основа современных демократических взглядов на проблематику прав человека и гражданина заложена еще во Всеобщей декларации прав человека, провозглашенной Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1948 году, и получила свое дальнейшее политико-правовое развитие.

Всеобщая Декларация прав человека стала одним из первых основополагающих документов Международного Билля о правах человека, который также включает в себя Пакт о гражданских и политических правах, Пакт об экономических, социальных и культурных правах, которые были приняты Генеральной Ассамблеей в 1966 году и вступили в силу в 1976 году. В данных документах закреплены наиболее важные нормы, на основе которых было разработано более 50 конвенций, деклараций, сводов, и принципов ООН по основополагающим вопросам прав человека, в частности, о предупреждении всех форм дискриминации, геноцида, о свободе информации, труда, о правах детей, женщин, инвалидов и многие другие.

Ратифицировав эти документы, наша республика отдала предпочтение нормам Всеобщей декларации по правам человека как источнику улучшения и развития национального права о правах человека. Уже действуют на практике несколько десятков специализированных актов, регулирующих особые виды отношений.

В настоящее время суды нашей республики активно применяют в своей практике для разрешения всех видов споров около десятка таких документов, в том числе и Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Нью-Йорк, 18 декабря 1979 г.), ратифицированную Законом РК от 29 июня 1998 года и вступившую в силу 25 сентября 1998 года.

Катон-Карагайский районный суд при осуществлении правосудия руководствуется нормами Международного пакта о гражданских и политических правах, ратифицированного Парламентом 28 ноября 2005 года, для обеспечения выполнения обязательств Республики Казахстан как участника указанного международного пакта, а также иными международными соглашениями и в первую очередь по всем делам с участием женщин - Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Данная Конвенция провозглашает, что дискриминация женщин означает любое различие, исключение или ограничение по признаку пола, которое направлено на ослабление или сводит на нет признание, пользование или осуществление женщинами, независимо от их семейного положения, на основе равноправия мужчин и женщин, прав человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любой другой области.

В условиях современного общества, проводимой нашим государством масштабной пропаганды гендерного равенства, активной политической позиции женщин применение таких норм более чем актуально.

Наше государство в соответствии с Конвенцией осуждает дискриминацию в отношении женщин во всех ее формах и с этой целью обязуется: включить принцип равноправия мужчин и женщин в свои национальные конституции или другое соответствующее законодательство, если это еще не было сделано, и обеспечить с помощью закона и других соответствующих средств практическое осуществление этого принципа; установить юридическую защиту прав женщин на равной основе с мужчинами и обеспечить с помощью компетентных национальных судов и других государственных учреждений эффективную защиту женщин против любого акта дискриминации.

Понятно, что применение международных договоров судами нашей республики - это реальная защита прав, свобод человека и гражданина, показатель цивилизованности, гуманности общества. Ведь между декларированием прав, свобод и реальным их торжеством лежит долгий путь. При всем нашем стремлении сделать международные договора документами прямого действия, они всегда должны конкретизироваться и подкрепляться еще и национальным законодательством, не искажающим их сути и направленным на реализацию и претворение основополагающих норм в жизнь.

Кроме того, признание равных прав и свобод мужчин и женщин, а также создание всех возможных условий для их полной и всесторонней реализации - это есть долг и обязанность государства. В противном случае невозможно всестороннее совершенствование личности и, следовательно, ее участие в развитии страны, в делах государства.

Реализация нашей республикой международных договоров в части, касающейся прав и свобод женщин, гарантируется Конституцией, которая создает у граждан соответствующие законные ожидания. В связи с этим непосредственное применение международных договоров в нашей республике является не только способом реализации международных обязательств, но и средством обеспечения прав и свобод человека, гарантированных Основным Законом.

В процессе применения международных договоров в национальной правовой системе следует непосредственно применять наиболее прогрессивные и совершенные их нормы, где интересы личности (неважно, женщины или мужчины) должны стать основным критерием возможности и целесообразности непосредственного их применения.