Полицейские и медики провели познавательную акцию для алматинских школьников

Акцию "Умный пешеход-2017" провели полицейские совместно с медицинскими работниками, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.





На базе школы №76 состоялась флешмоб-акция "Умный пешеход-2017", в которой приняли участие ученики пяти общеобразовательных школ Турксибского района.





Цель мероприятия - профилактика детского травматизма, снижение ДТП с участием детей и повышение знаний ПДД среди несовершеннолетних. В рамках мероприятия для школьников и учителей был проведен мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи при ДТП и разъяснены алгоритмы действий в случаях попадания в ДТП. Кроме того, проводились конкурсы на знания правил дорожного движения среди учащихся.





"Отрадно видеть, как дети проявляют интерес к заданной тематике и активно участвуют. Данная акция переходная и будет проводиться во всех районах Алматы. Очень полезный мастер-класс провели работники медицинских учреждений, наглядно показав на тренажере-манекене, как правильно оказывать помощь пострадавшему. Считаю, детям необходимо на постоянной основе черпать такие знания и прививать полезные навыки не только в учебных заведениях, но и дома. Их заинтересованность можно вызвать в виде игр и конкурсов. Приобретенные знания им пригодятся на всю жизнь, и быть может где-то ваш ребенок может спасти жизнь человеку",- рассказала начальник отдела ювенальной полиции Местной полицейской службы ДВД города Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.





В организации проведения мероприятия также принимали участие сотрудники городской поликлиники №9 Управления здравоохранения и представители станции скорой медицинской помощи.