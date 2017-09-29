Обеспечить состязательность уголовного процесса

Сакен Абдолла,

председатель Военного суда РК

В настоящее время по поручению Главы государства активно обсуждаются ряд предложений по реформированию досудебного производства, а также иные аспекты деятельности правоохранительных органов.

Предполагаемая реформа является новым этапом проводимой политики по обеспечению верховенства закона и направлена на реализацию задач по укреплению защиты прав человека в уголовном процессе, повышению состязательности сторон, расширению судебного контроля и ряд других.

Большая часть работы в этом направлении проведена в рамках практического исполнения Плана нации, осуществлены отказ от так называемой доследственной проверки, отказ от возвращения судом дела на дополнительное расследование, полная реконструкция стадии возбуждения уголовного дела, введение института процессуального соглашения и др.

Однако концептуальные вопросы реформы пока не нашли полного отражения в принятых документах, и в целях практической реализации и выработки новых подходов создана Межведомственная рабочая группа, которая на сегодняшний день работает в данном направлении.

Одним из наиболее значимых принципов уголовного правосудия является принцип состязательности и равноправия сторон.

Его сущность заключается в таком построении судебной процедуры, которое обеспечивает при рассмотрении уголовных дел равные возможности сторон по отстаиванию защищаемых ими интересов. А потому одним из направлений реформы является не только исключение дублирования и четкое распределение полномочий между органами досудебного расследования, надзорного ведомства и суда, но также и наделение стороны защиты в уголовном процессе более широкими правами по сбору доказательств, что позволит усилить состязательность сторон в досудебном производстве, поскольку необходимость предоставления сторонам судебного процесса собирать доказательства является актуальной и не в полной мере используется стороной защиты, так как отсутствуют соответствующие полномочия по его осуществлению.

При выработке новых подходов в целом необходимо использовать опыт стран с эффективно действующим состязательным уголовным процессом. Отечественных адвокатов, так же, как и в Великобритании и США, следует наделить более широкими правами по сбору доказательств, включая непосредственное обращение в суд с ходатайством о производстве необходимых следственных действий. При таких обстоятельствах адвокат как сторона, равная стороне обвинения, не будет зависеть от лица, осуществляющего досудебное производство, при инициировании проведения определенных следственных действий, которые, по его мнению, являются необходимыми. Также заслуживает внимания мнение отдельных юристов о том, что эффективно усилит состязательность на стадии рассмотрения судом предварительная возможность защиты иметь равный доступ к его материалам.

Предполагается также сокращение применения меры пресечения в виде ареста к лицам, совершившим экономические преступления, за исключением совершивших в составе организованной группы, а также срока задержания лица до 48 часов, до доставления в суд, для избрания меры пресечения. Не секрет, что задержание подозреваемого зачастую используется как средство давления и принуждения для сбора доказательств в пользу их обвинения.

На сегодняшний день производство по малозначительным уголовным правонарушениям в нашей стране на всех стадиях во многом является аналогичным полноценному уголовному судопроизводству по сложным делам, то есть необоснованно усложнено и заволокичено. Поэтому по делам о незначительных уголовных проступках, где подозреваемый не оспаривает квалификацию деяния, размер и характер причиненного вреда, где не требуется сбора дополнительных доказательств, можно предусмотреть рассмотрение в порядке приказного производства.

По таким делам, с согласия подозреваемого, дело можно рассмотреть в суде без вызова обвиняемого с назначением штрафа и направлением приговора в его адрес, то есть максимально упростить форму судопроизводства на основе европейской практики, в частности, Эстонии.

В новом УПК идея дальнейшего развития судебного контроля воплощена в создание должности следственного судьи, уполномоченного на рассмотрение жалоб на действия (бездействие) и решения органов уголовного преследования и санкционирующего отдельные следственные действия.

В сфере реформ полагаем, что необходим полноценный судебный контроль за законностью и соблюдением прав человека в уголовном процессе, а потому считаем, что только суд должен санкционировать проведение всех следственных действий, ограничивающих конституционные права граждан.

Также считаем правильным разработать эффективный механизм сбора доказательств исключительно по сообщению, зарегистрированному в Едином реестре досудебных расследований, при котором не будет осуществляться сбор доказательств, выходящих за пределы расследуемого события. В частности, мы знаем много примеров, когда органы, осуществляющие досудебное производство, не найдя доказательств по расследуемому событию, начинают попутно искать улики по любым относящимся к данному лицу действиям с целью привлечь его к ответственности любым способом. Необходимо расширить сферу судебного контроля прежде всего в сфере санкционирования процессуальных действий правоограничительного характера, включая негласные следственные действия. При этом все специальные оперативно-розыскные мероприятия, сопряженные с ограничением конституционных прав граждан, законодательно перевести в категорию негласных следственных действий (например, негласное прослушивание, оперативное проникновение в жилые помещения).

Реформирование уголовного процесса проводится с учетом его главной цели - защиты конституционных прав человека и поиска справедливости. Необходимо значительно увеличить вес судебных органов, сократить количество людей, которые будут заниматься расследованием, обеспечить состязательность уголовного процесса между защитой и обвинением, а также четко разграничить полномочия между ветвями власти.