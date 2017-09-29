Певица Дильназ Ахмадиева подаст в суд на комментаторов соцсети

Казахстанская актриса и певица Дильназ Ахмадиева подает в суд на злых комментаторов. Об этом она написала пост в своем Instagram , передает Zakon.kz.





По всей видимости, так называемые хейтеры так задели Дильназ, что она решила больше не терпеть и подать в суд.









Орфография и пунктуация автора сохранены.









Пользователь с ником sagira0406 пишет под постом певицы о том, что у нее разыгралась аллергия - "Что с этой уйгуркой. Где твоя «жаркент» подружка? У нее тоже аллергия? Не нравишься ты мне, но все равно побыстрее выздоравливай. Может ты и нравишься другим".

В ответ на это высказывание другой пользователь под ником arzushka89.04 комментирует - "Если вам не нравится Дильназ не комментируйте, промолчите..зачем на общее обозрение писать это?! Мына уйгурга не болган (ваши слова) Что за невоспитанность??? Фу".

В свою очередь sagira0406 высказалась следующим образом - "А что, разве неправда, что она уйгурка? А что я такого написала? Ты зачем мне отвечаешь? Не трогай мое воспитание, главное чтобы ты была воспитана. Или ты тоже уйгурка? Задела?".





Фото: altyn-orda.kz

Автор: Екатерина Ионова

"Вот скажите, люди добрые! До каких пор подобные нелюди будут позорить нашу страну? Сколько можно уже? Я - взрослый человек, который родился в Казахстане, в многонациональной стране, под мирным небом!!! Где по сей день развиваюсь и живу! Кому мешает моя "Нация" ???? Что Вы за люди такие? Вы же для страны ни черта не сделали и сидите себе безнаказанно оскорбляете людей, которые представляют культуру нашей республики! И не надо говорить мне, чтобы я не опускалась до их уровня! Мне до слез обидно! Почему подобные позволяют себе оскорблять мою нацию и не только мою???? Кто дал им право? Я подаю в суд! И это уже не в первый раз! Их просто на очной ставке очень жаль становится! Они теряют свою немыслимую силу и превращаются в жалких людишек, боящихся своих родителей, мужей, жён и тд!!! Но я продолжу свою борьбу! Пожелайте мне удачи! В таких случаях, она всегда на моей стороне!", - написала она.