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В ЮКО обнаружили повешенного учителя математики

29 сентября 2017, 11:30

Страшное ЧП произошло в преддверии Дня учителя.

В конце рабочего дня на чердаке в здании средней школы Мартобе в пригороде Шымкента был обнаружен повешенным учитель математики.

Он много лет преподавал математику в этой школе, был на хорошем счету. В шоке от случившегося учителя и школьники.

- Каратауский отдел полиции УВД Шымкента, на территории которого произошла трагедия, возбудил уголовное дело по ст.105 УК «Доведение до самоубийства». Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится досудебное расследование, - сообщила Timeskz руководитель пресс-службы ДВД ЮКО Салтанат Каракозова.

Фото: socportal.info.

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