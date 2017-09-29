В ЮКО обнаружили повешенного учителя математики
29 сентября 2017, 11:30
Страшное ЧП произошло в преддверии Дня учителя.
В конце рабочего дня на чердаке в здании средней школы Мартобе в пригороде Шымкента был обнаружен повешенным учитель математики.
Он много лет преподавал математику в этой школе, был на хорошем счету. В шоке от случившегося учителя и школьники.
- Каратауский отдел полиции УВД Шымкента, на территории которого произошла трагедия, возбудил уголовное дело по ст.105 УК «Доведение до самоубийства». Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится досудебное расследование, - сообщила Timeskz руководитель пресс-службы ДВД ЮКО Салтанат Каракозова.
Фото: socportal.info.
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