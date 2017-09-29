В ЮКО обнаружили повешенного учителя математики

В конце рабочего дня на чердаке в здании средней школы Мартобе в пригороде Шымкента был обнаружен повешенным учитель математики.





Он много лет преподавал математику в этой школе, был на хорошем счету. В шоке от случившегося учителя и школьники.





- Каратауский отдел полиции УВД Шымкента, на территории которого произошла трагедия, возбудил уголовное дело по ст.105 УК «Доведение до самоубийства». Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится досудебное расследование, - сообщила Timeskz руководитель пресс-службы ДВД ЮКО Салтанат Каракозова.



