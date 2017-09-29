Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 341,20(+0,77), EURKZT_TOD = 402,30, CNYKZT_TOD = 51,1931 (+0,0971)

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 25 членов валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 341,20 тенге за доллар (+0,77 тенге), объем торгов - 81 650 тыс. USD (-16 300 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали. Средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге составил 402,30 тенге за евро, объем торгов - 100 тыс. евро.

По евро с расчетами T+0 в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия котировки отсутствовали. Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 51,1931 тенге за юань (+0,0971 тенге), объем торгов - 650 тыс. юаней (+150 тыс. юаней).

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.