Борт с попавшими в ДТП в Анталии казахстанскими туристами прибудет в Астану сегодня вечером

На борту будут находиться трое пострадавших казахстанцев.

Вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал, что случай, когда эвакуируют одновременно из дальнего зарубежья трех пациентов происходит впервые в истории Казахстана , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Государство пошло на беспрецедентные меры, чтобы вернуть наших граждан из Анталии. Направляется в РК борт санавиации, который по времени Анталии должен прибыть к 12 часам. Самолет рассчитан на три лежачих места. Это впервые в истории Казахстана, когда мы эвакуируем одновременно из дальнего зарубежья трех пациентов. Такой рейс идет при условии, что пациент находится в критическом терминальном состоянии, где тяжелое затрудненное дыхание или кома. То есть четкие показания и критерии к госпитализации», - сказал он журналистам.





По его словам, каждый из казахстанцев, выезжающий за границу, должен не забывать про полноценную медицинскую страховку, чтобы оказать помощь.





«Раз ее не оказалось, несмотря на это государство пошло на помощь, чтобы оказать помощь нашим гражданам. Те три пациента действительно имеют тяжелое состояние, травмы травматологической и неврологической симптоматики», - пояснил замглавы ведомства.





Он отметил, что эвакуируют пострадавших в Астану для оказания максимальной помощи.





«Мы эвакуируем их в Астану, чтобы оказать максимальную помощь. Все это делается в рамках гарантированного объема медицинской помощи бесплатно. Прогноз благоприятный. Всего осталось четверо наших граждан. Троих из них, турецкие коллеги написали, что для них требуется санитарная авиация», - проинформировал А. Цой.





По его словам, прибытие данного спецрейса ожидается сегодня вечером.





«Ориентировочно мы ожидаем в Казахстане в 22:25 вечера, если не будет никаких изменений. Это непростой самолет, а специальный борт санавиации, который оснащен полностью, реанимационная бригада, лекарства, оборудование, оснащение. Такой борт в разы дороже стоит, чем обычный чартерный рейс. Сейчас точную сумму не могу сказать, но обычно это не меньше 50 тысяч долларов», - заключил вице-министр.





Напомним, четверо пострадавших 28 сентября вылетели самостоятельно в Казахстан. Как рассказала родственница одного из попавших в ДТП казахстанцев Эльзира, пострадавшие в аварии Нурсултан и Алмагуль дружили со школы и буквально недавно - 9 сентября - справили свадьбу. Друзья в качестве подарка вручили им путевку в Турции, куда они вместе с ними направились отмечать медовый месяц молодоженов.





Ксения Давыдова, Астана



