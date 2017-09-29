Основная цель форума – создание благоприятного климата для ведения успешного бизнеса в ЗКО в формате совместных предприятий с иностранным участием.

Компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) приняла участие в IV Международном инвестиционном форуме «WestKazInvest-2017».





В работе форума приняли участие представители центральных и местных исполнительных органов Республики Казахстан и Российской Федерации, дипломатических миссий, международных ассоциации по развитию бизнеса, отечественных и зарубежных компаний из Великобритании, Италии, Финляндии, Малайзии, Российской Федерации и других стран.





Основная цель форума – создание благоприятного климата для ведения успешного бизнеса в ЗКО в формате совместных предприятий с иностранным участием.





Программа форума была чрезвычайно насыщена и включала в себя два основных мероприятия. Первый день форума был посвящён приграничному сотрудничеству между Казахстаном и Россией.





Вторая часть форума – это панельные сессии с участием экспертов в области стимулирования экономики и привлечения инвестиций в различные секторы экономики.





В ходе пленарного заседания, обращаясь к участникам форума, генеральный директор КПО Ренато Мароли отметил: «Карачаганак является одним из крупнейших нефтегазовых проектов в стране. В него вложены миллиардные инвестиции; достигнуты рекордные уровни добычи; внедряются инновационные технологии. При этом концепция устойчивого развития лежит в основе всей деятельности международного консорциума. На сегодняшний день компаниями-партнерами по КПО было инвестировано более 22 миллиардов долларов США в освоение Карачаганака».









«У нас есть серьёзные обязательства по увеличению местного содержания в рамках текущей программы освоения КНГКМ. КПО является одной из первых компаний в Казахстане, которая успешно внедрила Программу развития местного содержания» - отметил он.





«В рамках данной программы КПО ведет активную работу по привлечению местных компаний в более сложные работы путем налаживания контактов между международными и казахстанскими компаниями в целях создания новых рабочих мест, передачи технологий и развития казахстанского персонала. Сегодня на форуме также присутствуют итальянские и британские компании, заинтересованные в поиске казахстанских партнёров для совместных инвестиции и передачи технологий. Конечным результатом должно стать производство товаров под маркой «Сделано в Казахстане» для внутреннего и внешнего рынков ».





«Мы верим, что успешная реализация данных инициатив создаст условия для производства сложной высокотехнологической продукции в Республике Казахстан», - сказал Ренато Мароли.





По словам Ренато Мароли, за последние годы, консорциумом достигнут значительный успех в этом направлении. По итогам текущего полугодия доля местного содержания в поставках товаров, работ и услуг на Карачаганакском Проекте превысила 51%, что в денежном выражении составило почти 180 миллионов долларов США. В целом, с момента подписания ОСРП в 1997 г., доля местного содержания в закупках КПО достигла 6,23 миллиарда долларов США.



