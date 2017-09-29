Тенге снова слабеет

По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE средневзвешенный курс доллара США составил 341,20 тенге за доллар (+0,77 тенге), сообщает Zakon.kz.





Первая сделка прошла по цене 340,80 тенге за доллар и стала минимальной стоимостью на торгах. Максимальная составила 341,50 тенге за доллар.





Объем торгов – 81, 650 млн долларов (-16 300 тыс. USD).





По данным Kurs.kz, курс тенге составил 339,2-342 тенге за доллар. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 11.09 по времени Астаны составила 57,16 доллара за баррель.



