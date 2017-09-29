Без активной господдержки кредитное ралли малого бизнеса закончится уже в текущем году

В банковском секторе идет активное перераспределение кредитных потоков в розницу. К итогу прошлого года по физлицам кредитный портфель банков вырос на 227,5 миллиардов тенге, зато корпоративный полегчал на 295 миллиардов тенге (минус 3,3%)

Укрепляющийся рост в экономике вернул спрос населения на банковские займы. Так, к началу года по объему потребзаймов прирост составил 7,4%, а по ипотеке - плюс 3,8%. При таком раскладе кредитные обороты в малом бизнесе будут снижаться из-за жесткого дефицита ликвидности. В 2016 году малый бизнес выступил драйвером кредитного рынка. За год объем займов в этот сектор увеличился в полтора раза на 1 триллион тенге. А по итогам 7 месяцев 2017 года портфель банков по малым компаниям прибавил всего 0,2%. При возрастающем спросе на потребкредиты у малого бизнеса, как кредитной ниши, мало преимуществ: во-первых, долгий цикл возврата средств, во-вторых, намного выше себестоимость оценки кредитных рисков. В розничном кредитовании цикл возврата денег короче, маржа выше.

Активный рост кредитования малого бизнеса держится за счет вливаний госсредств. За 2014-2015 на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере обрабатывающей промышленности через фонд «ДАМУ» Национальным фондом РК было выделено 200 миллиардов тенге тремя траншами. За период 201312 - 2017�7 удельный вес займов малым компаниям в портфеле коммерческих банков вырос с 11 до 24%.

В программе льготного кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности участвуют 13 банков. Условия кредитования: срок кредита - до 120 мес., сумма - до 1,85 миллиарда тенге, базовая ставка - до 6%, комиссии за организацию и выдачу запрещены. Иные условия на усмотрение БВУ. На текущий момент в рамках этого направления профинансировано 1800 проектов на общую сумму в 367 миллиардов тенге. Коммерческие банки из своих средств направили 167 миллиардов тенге. Один из самых активных игроков по кредитной поддержке малого и среднего бизнеса в формате ГЧП (фонд Дамубанкзаемщик) - АТФБанк. Среди ТОП-банков он наиболее ориентированный на предпринимательский сектор (82% кредитного портфеля банка - корпоративные клиенты). Согласно последним отчетам на 01 июля 2017 года по данной программе первый транш в размере 100 миллиардов тенге освоили на 153,3%, денежный объем профинансированных проектов - 153,3 миллиарда тенге. Прокредитовано 812 проектов. Лидером по освоению является АТФБанк - 190,5%.

Второй транш на 50 миллиардов тенге освоили на 226,4% (113,2 миллиарда тенге). Профинансировано 455 проектов. На первом месте по освоению также АТФБанк - 295,3%. Третий транш в размере 50 миллиардов тенге освоили на 201,2%. В лидерах уже Народный Банк - 328,0%. Крупнейший банк Казахстана в своей стратегии предпринимает активное участие в госпрограммах по поддержке бизнеса. По итогам 2016 года объем займов бизнесу в портфеле составляет 77%.

В 2017 году при снижении активности господдержки кредитования обрабатывающей промышленности объем заимствований в малом бизнесе пошел на спад. К итогам прошлого года портфель кредитов малым компаниям в промышленности сократился уже на 7,5%. Также ушли в минус такие приоритетные сектора, как строительство, телеком, транспортная инфраструктура.