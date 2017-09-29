В Талдыкоргане семья мошенников несколько раз "женила" сына
29 сентября 2017, 11:38
В материалах уголовного расследования фигурирует супружеская чета из Коксуского района, которая вместе со своим 25-летним сыном в течение последних двух лет занимались мошенничествами.
В Алматинской области задержана семья сельчан, подозреваемая в серии крупных мошенничеств, передает Zakon.kz.
По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, подозреваемые задержаны полицейскими Талдыкоргана, к которым поступило 9 заявлений от горожан, оказавшихся жертвами группы мошенников.
Как выяснилось, в материалах уголовного расследования фигурирует супружеская чета из Коксуского района, которая вместе со своим 25-летним сыном в течение последних двух лет занимались в областном центре мошенничествами.
Ущерб потерпевших по 9 доказанным эпизодам мошенничеств уже превысил более 6 миллионов тенге.
«Действия задержанных отмечаются четкостью и слаженностью. Под различными предлогами, например, женитьба сына, подозреваемые входили в доверие граждан и завладевали автомашинами или скотом, которые затем перепродавались. Сейчас городская полиция располагает заявлениями 9 жителей Талдыкоргана, пострадавших от действий этой семьи», - сообщили в пресс-службе.
Полиция продолжает проверку причастности задержанных к аналогичным преступлениям, зарегистрированным в других районах Алматинской области.
«Полицией задержаны трое лиц, подозреваемых в мошеннических действиях на территории Алматинской области и Талдыкоргана. Задержанные приходятся друг другу родственниками и являются членами одной семьи. Все пострадавшие от преступных действий указанных лиц могут обратиться с письменными заявлениями в УВД Талдыкоргана, расположенного по ул. Абая, 249 либо связаться по тел: 8 7282 608067, 8 7074134373, 8 707 192 12 13.
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