В Талдыкоргане семья мошенников несколько раз "женила" сына

В материалах уголовного расследования фигурирует супружеская чета из Коксуского района, которая вместе со своим 25-летним сыном в течение последних двух лет занимались мошенничествами.

В Алматинской области задержана семья сельчан, подозреваемая в серии крупных мошенничеств, передает передает Zakon.kz





По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, подозреваемые задержаны полицейскими Талдыкоргана, к которым поступило 9 заявлений от горожан, оказавшихся жертвами группы мошенников.





Как выяснилось, в материалах уголовного расследования фигурирует супружеская чета из Коксуского района, которая вместе со своим 25-летним сыном в течение последних двух лет занимались в областном центре мошенничествами.





Ущерб потерпевших по 9 доказанным эпизодам мошенничеств уже превысил более 6 миллионов тенге.





«Действия задержанных отмечаются четкостью и слаженностью. Под различными предлогами, например, женитьба сына, подозреваемые входили в доверие граждан и завладевали автомашинами или скотом, которые затем перепродавались. Сейчас городская полиция располагает заявлениями 9 жителей Талдыкоргана, пострадавших от действий этой семьи», - сообщили в пресс-службе.





Полиция продолжает проверку причастности задержанных к аналогичным преступлениям, зарегистрированным в других районах Алматинской области.





«Полицией задержаны трое лиц, подозреваемых в мошеннических действиях на территории Алматинской области и Талдыкоргана. Задержанные приходятся друг другу родственниками и являются членами одной семьи. Все пострадавшие от преступных действий указанных лиц могут обратиться с письменными заявлениями в УВД Талдыкоргана, расположенного по ул. Абая, 249 либо связаться по тел: 8 7282 608067, 8 7074134373, 8 707 192 12 13.







