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У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,6

29 сентября 2017, 11:48

Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Мексики, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает РИА Новости.

Землетрясение было зафиксировано в 04.00 по времени UTC (07.00 мск) в пятницу. Эпицентр подземных толчков располагался в 119 километрах к юго-западу от города Трес-Пикос, расположенного на юге страны. Очаг залегал на глубине 21,7 километра.

19 сентября в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1. Мощные толчки на юге страны дошли до Мехико, где также разрушены десятки домов. Впоследствии произошли еще два землетрясения магнитудой 5,8 и 6,1. По последним официальным данным, всего в стране погибли 344 человека.

Фото © AP Photo / Robert Sorbo

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