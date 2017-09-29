У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение было зафиксировано в 04.00 по времени UTC (07.00 мск) в пятницу. Эпицентр подземных толчков располагался в 119 километрах к юго-западу от города Трес-Пикос, расположенного на юге страны. Очаг залегал на глубине 21,7 километра.





19 сентября в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1. Мощные толчки на юге страны дошли до Мехико, где также разрушены десятки домов. Впоследствии произошли еще два землетрясения магнитудой 5,8 и 6,1. По последним официальным данным, всего в стране погибли 344 человека.



