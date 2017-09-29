В Казахстане могут пересмотреть тарифы по автострахованию

Перспективу развития отрасли прокомментировали эксперты и представители страховых компаний.

В середине лета Национальный банк Республики Казахстан разослал для обсуждения концепцию проекта закона о внесении изменений и дополнений в страховое законодательство. Ключевое предложение документа — повысить в рамках обязательного автострахования суммы страховых выплат по ДТП, в ходе которых был причинен ущерб имуществу, жизни и здоровью. Нынешние предельные лимиты выплат: 1000 МРП по случаю смерти и 600 МРП по имуществу (с января 2017 года 1 МРП составляет 2269 тенге) приняты десять лет назад. Они не отражают текущие расходы автовладельцев на ремонт и восстановление автомобиля в случае ДТП, не говоря уже о компенсации на лечение и реабилитацию после ДТП.

Еще одно важное предложение — отменить прекращение действия договора страхования после наступления первого страхового случая. Дело в том, что на практике возникают ситуации, когда виновник ДТП после того, как его полис перестает действовать в ходе урегулирования происшествия, совершает повторные ДТП. Это приводит к спорам, кому платить, и, как правило, пострадавшие не получают должную компенсацию ущерба. Если страховой полис начнет работать на годичной основе, повышение тарифа будет однозначным.

Поскольку предложения сформированы в рамках концепции, каких-либо расчетов и возможных сумм документ не называет. Их рассчитают с помощью актуарных расчетов, проанализировав статистику выплат, количества тяжких ДТП и другие необходимые показатели на более поздних сроках, когда документ обретет детальные очертания.

Да и сама концепция в итоге была отозвана с обсуждения. Остается неясной перспектива принятия до конца этого года последнего законопроекта по страхованию, учреждающего электронный полис и нововведения по страхованию туристической отрасли. Данный документ был представлен 26 сентября правительству главой Национального банка Данияром Акишевым. Как сообщает источник на страховом рынке, законопроект вышел из кабинета министров с замечаниями, но тем не менее рекомендован для рассмотрения мажилисом парламента.

Возвращаясь к теме изменений страховых тарифов по обязательному автострахованию, важно уточнить, что они не означают автоматическое повышение цен для всех групп населения. А скорее говорят о новом подходе страховых компаний к оценке собственных рисков и рисков своих клиентов, которые и должны быть привязаны к стоимости страхования.

Статистика показывает, что обязательное страхование ответственности автовладельцев теряет эффективность. За восемь месяцев этого года динамика премий составила 1,5%, за семь месяцев — 0,4%, за шесть месяцев — прирост премий был почти нулевой. Зато с 2013 по 2016 годы средняя убыточность выросла с 36% до 48%, а за семь месяцев 2017 года достигла 51%.

Генеральный директор ТОО «Автоадвокат» Талгат Усенов полагает, что пересмотр тарифов с учетом предполагаемых изменений — расширения лимита ответственности страховщика и действия страхового полиса не до первого страхового случая, а на годовой основе — абсолютно правилен и логичен. «Если же говорить о нынешних условиях страхования — до первого страхового случая, то тарифы более-менее адекватны и у этих тарифов есть еще запас — порядка 12−14 месяцев. Конечно, если девальвация будет ползучей, даже при текущих условиях страхования тарифы будут тесноваты для поддержания рентабельного бизнеса. Я думаю, что в перспективе двух-трех лет, тарифы можно не трогать, а подправить коэффициенты по отдельным регионам. Большинство ДТП относятся к разряду мелких и регулируются в пределах 300−400 тыс. тенге. Стоит ли загружать автовладельцев повышенными тарифами? Ведь для многих казахстанцев автомобиль — источник дохода», — отмечает Талгат Усенов.

«Последний раз тарифы повышались в 2007 году, прошло более десяти лет. На мой взгляд, те параметры (место регистрации, тип и возраст ТС, возраст водителя и стаж вождения), которые ранее были заложены в тарификацию этого продукта, должны претерпеть некоторые изменения, так как они уже не совсем отвечают тем реалиям, которые сложились на страховым рынке за это время, — в свою очередь рассказывает председатель правления страховой компании „Коммеск-Өмір» Олег Ханин. — Нужно посмотреть, насколько эти параметры влияют на формирование справедливой цены на обязательное автострахование, поскольку есть регионы с очень высокой убыточностью».

Отстающие регионы

Самая большая головная боль страховых организаций сегодня — устаревшие региональные коэффициенты, на которые умножается стоимость страхования. Проблема в том, что количество автомобилей в регионах ежегодно растет, а значит — и количество ДТП. Кроме того, в мегаполисах увеличился трафик машин с региональными номерами. Поскольку водителей в регионах страхуют по более низким коэффициентам, то, являясь виновником ДТП в Алматы и в Астане, региональный клиент «раскручивает» страховую компанию на более высокие выплаты, ведь машины в обеих столицах, как правило, более молодые и дорогие. Принося страховой компании в виде премии определенную сумму (средняя стоимость страховки по итогам восьми месяцев — 9,7 тыс. тенге), региональный водитель заставляет ее платить в разы больше: средняя выплата за восемь месяцев этого года достигала 336 тыс. тенге.

Региональная статистика свидетельствует о резком росте убыточности в крупных городах. Если по итогам 2013 года в Астане, Алматы и по Карагандинской области убыточность была на уровне 47%, 39,8% и 42% соответственно, то за семь месяцев 2017 года убыточность выросла до 85,4%, 54% и 71%. В Кызылординской, Южно-Казахстанской и Мангистауской областях убыточность удвоилась до 52% и до 41,7% соответственно.

Страховщики выступают за то, чтобы концепция расчета страховой премии была справедливой по отношению как к автовладельцам, так и к страховщикам, чтобы четко определялась плата за риск, который принимают на себя страховые компании. Главная философия ценообразования такова, чтобы стоимость автостраховки прямо зависела от количества нарушений правил дорожного движения, а тот, кто чаще нарушает правила — платит больше.

Справедливое ценообразование должно затронуть и регионы. «Актуализация региональных коэффициентов назрела, так как за последние десять лет изменилась статистика ДТП. И помимо таких негативных для страховщиков трендов, как удорожание ремонта, надо понимать, что разделение на территории стало условным. В мегаполисах и в крупных городах все больше ездят машины с региональными номерами и повышают аварийность. Нужно пересмотреть тарифы и что-то делать с региональными коэффициентами. Придумать инструменты для повышения ответственности водителей из регионов. Может быть, установить дополнительное страховое покрытие для въезжающих водителей в мегаполис. Но скорее всего — поднять базовый тариф для регионов», — предлагает заместитель председателя правления АО «Фонд гарантирования страховых выплат» Ержан Конурбев.

Талгат Усенов согласен, что самое простое решение — сделать тарифы одинаковыми. Но поскольку обязательное автострахование имеет социальный характер, и тот, кто живет в сельской местности, имеет меньший доход, чем горожане, наверное неправильно загружать сельскую местность одинаковым с городом повышенным тарифом. «Скорее всего для регионов надо применять повышающий коэффициент страхования, когда, допустим, автовладелец въезжает в город. Однако пока непонятно техническое решение этого вопроса», — уточняет эксперт.

По мнению Талгата Усенова, вопрос изменения тарифов следует рассматривать с привязкой к поиску внутренних резервов страховых компаний. Например, можно стимулировать клиента страховаться на годичной основе. Среди автовладельцев популярно сезонное страхование, когда полис покупается на шесть месяцев под предлогом того, что остальное время машиной не пользуются. Однако выплаты по таким «коротким» страховкам установлены полноценные, в итоге складывается крайнее несоответствие стоимости страхования и выплат.

Кардинальный рецепт оптимизации региональных тарифов предлагает заместитель председателя правления «Нефтяной страховой компании» Александр Тулешов. Он считает важным провести актуарный анализ и пересмотреть региональные коэффициенты, исключив районные понижающие коэффициенты и возможность заключать договор на срок менее 12 месяцев, кроме временного въезда, а кроме того, укрупнить тарифную сетку до 6−7 региональных зон. «Это обусловлено тем, что концентрация автомобильного трафика в основном в областных центрах и близлежащих крупных городах. Таким образом, мы отсечем объекты страхования, которые страхуются по заниженным тарифам, но основную часть времени находятся в областном центре, где тарифы выше. Например, существенное количество автомобилей, зарегистрированных в Алматинской области, находятся в Алматы. То же самое происходит с Акмолинской областью, Карагандинской областью и Астаной», — комментирует предложение представитель НСК.

Возможности страховой экономии

Пересмотр тарифов по обязательному автострахованию нельзя рассматривать в отрыве от возможностей страховых организаций управлять собственной убыточностью. По словам Александра Тулешова, у страховых компаний имеются ресурсы по оптимизации убыточности, которыми нужно пользоваться. Девальвация на самом деле простимулировала рынок на усиление контроля за своей убыточностью, на внедрение новых механизмов управления убытками. Помимо этого есть возможность регулировать уровень риска за счет размера комиссионного вознаграждения.

Следующий яркий шаг по управлению убыточностью в моторном страховании — предложение клиентам натурального возмещения: когда вместо денег предлагают ремонт машины. Натуральное возмещение позволит решить две существенные проблемы: мошенничество и споры по размеру ущерба.

Вместе с тем, Олег Ханин полагает, что еще рано говорить о полноценном натуральном возмещении, хотя качественно рынок СТО значительно усилился и растет число авторизованных дилерских СТО. Учитывая, что автопарк молодеет, рынок СТО почти готов к тому, чтобы сотрудничать со страховщиками по натуральному возмещению. Но могут возникнуть вопросы по качеству и стоимости восстановительных работ, так как стоимость на официальных СТО значительно выше, что может повысить убыточность по обязательному автострахованию.

Обязательное автострахование жестко регламентируется законом, у страховых организаций не так много вариантов снижения убыточности, например, компания не может отказать злостному виновнику ДТП в заключении договора страхования. Конечно, страховые компании снижают административные расходы, связанные с размером агентского вознаграждения, чтобы получать дополнительный финансовый результат. Но если тарифы меняться не будут, у страховых компаний не останется эффективных вариантов снижения убыточности. Методика определения размера причиненного вреда, которой следуют все страховые организации, страховщики, утверждает, что по одному страховому случаю в разных страховых компаниях сумма выплаты должна быть приблизительно одинаковой.

Татьяна Батищева