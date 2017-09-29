В Жанаозене дело о хиджабах передали в суд

Ребенок сидит дома, не развивается с остальными, а ее родители продолжают упорствовать - каждый день обивают пороги школы с вопросом – пустят дочь или нет - руководитель Управления образования Мангистауской области.

На родителей, чья дочь не посещает школу из-за запрета носить хиджаб или же платок (кимешек), подали в суд. На данный момент она единственная школьница, пропускающая занятия по этой причине. Об этом в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций сообщила руководитель Управления образования Мангистауской области Зейнеп Тастемирова, передает " Об этом в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций сообщила руководитель Управления образования Мангистауской области Зейнеп Тастемирова, передает " Тумба ".





Спикер отметила, что религиозные убеждения родителей восьмиклассницы мешают ей получать необходимые знания в школе.





- Ребенок сидит дома, не развивается с остальными, а ее родители продолжают упорствовать - каждый день обивают пороги школы с вопросом – пустят дочь или нет. Они забывают, что таким образом нарушают закон, то есть не выполняют обязанности по воспитанию ребенка, что включает в себя доступ к образованию. Поэтому городской отдел образования города Жанаозена передал дело в суд по соответствующей статье, - сказала Алмажай Райымбердиева, руководитель отдела воспитательной работы, нравственного и духовного развития Управления образования Мангистауской области.





По ее данным, остальные девочки, невольно ставшие участницами конфликта, уже посещают занятия. С их родителями проведена информационно-разъяснительная работа сотрудниками акимата. Свою лепту внесли Управление по делам религии, республиканская информационная группа и неправительственные организации. Школьницы будут изучать все предусмотренные образовательной программой дисциплины.





- Они будут посещать все предметы, в том числе физкультуру. От нее избавит лишь справка, подтверждающая состояние здоровья. По религиозным мотивам никаких освобождений не было и не будет, - сказала Зейнеп Тастемирова.





По ее словам, массовых непосещений этих уроков зафиксировано не было.





Напомним, конфликт разгорелся в одной из школ Жанаозена, где девочек в платках отказались пускать за парту. По информации Управления образования, в Жанаозене в прошлом году 40 девочек носили в школу хиджаб, в этом году уже 60. В Мунайлинском районе их количество по сравнению с прошлым годом возросло с четырех до 10.Похожая ситуация наблюдалась и в Актау.





Многое изменилось после разъяснительной работы, находившейся под контролем акима области Ералы Тугжанова. Глава региона недавно напомнил, что первоочередная задача – это соблюдение прав ребенка.



