В Жанаозене дело о хиджабах передали в суд
29 сентября 2017, 11:55
Ребенок сидит дома, не развивается с остальными, а ее родители продолжают упорствовать - каждый день обивают пороги школы с вопросом – пустят дочь или нет - руководитель Управления образования Мангистауской области.
На родителей, чья дочь не посещает школу из-за запрета носить хиджаб или же платок (кимешек), подали в суд. На данный момент она единственная школьница, пропускающая занятия по этой причине. Об этом в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций сообщила руководитель Управления образования Мангистауской области Зейнеп Тастемирова, передает "Тумба".
Спикер отметила, что религиозные убеждения родителей восьмиклассницы мешают ей получать необходимые знания в школе.
- Ребенок сидит дома, не развивается с остальными, а ее родители продолжают упорствовать - каждый день обивают пороги школы с вопросом – пустят дочь или нет. Они забывают, что таким образом нарушают закон, то есть не выполняют обязанности по воспитанию ребенка, что включает в себя доступ к образованию. Поэтому городской отдел образования города Жанаозена передал дело в суд по соответствующей статье, - сказала Алмажай Райымбердиева, руководитель отдела воспитательной работы, нравственного и духовного развития Управления образования Мангистауской области.
По ее данным, остальные девочки, невольно ставшие участницами конфликта, уже посещают занятия. С их родителями проведена информационно-разъяснительная работа сотрудниками акимата. Свою лепту внесли Управление по делам религии, республиканская информационная группа и неправительственные организации. Школьницы будут изучать все предусмотренные образовательной программой дисциплины.
- Они будут посещать все предметы, в том числе физкультуру. От нее избавит лишь справка, подтверждающая состояние здоровья. По религиозным мотивам никаких освобождений не было и не будет, - сказала Зейнеп Тастемирова.
По ее словам, массовых непосещений этих уроков зафиксировано не было.
Напомним, конфликт разгорелся в одной из школ Жанаозена, где девочек в платках отказались пускать за парту. По информации Управления образования, в Жанаозене в прошлом году 40 девочек носили в школу хиджаб, в этом году уже 60. В Мунайлинском районе их количество по сравнению с прошлым годом возросло с четырех до 10.Похожая ситуация наблюдалась и в Актау.
Многое изменилось после разъяснительной работы, находившейся под контролем акима области Ералы Тугжанова. Глава региона недавно напомнил, что первоочередная задача – это соблюдение прав ребенка.
Фото: dw.com.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4880638-e0ca2dca0fe13dafda38c34cf6d0adc3
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...