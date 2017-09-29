Синоптики рассказали о погоде в выходные дни в Казахстане

Синоптики Казахстана предоставили прогноз погоды на выходные дни - 30 сентября – 2 октября 2017 года , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".





Значительное похолодание и дожди, временами переходящие в мокрый снег, в прошедшие дни, были вызваны арктическими воздушными массами, поступавшими с районов Карского моря.





В предстоящие выходные дни направление тропосферных потоков мало изменится. По-прежнему северные и западные области Казахстана будут находиться под их воздействием, поэтому в этих регионах сохранится холодная и пасмурная погода с осадками.





Небольшое повышение температуры и прекращение осадков ожидается в южной половине республики. Но уже к понедельнику на эти районы подойдёт очередной атмосферный фронт, с которым вновь ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя.



