Синоптики рассказали о погоде в выходные дни в Казахстане
29 сентября 2017, 11:57
Небольшое повышение температуры и прекращение осадков ожидается в южной половине республики.
Синоптики Казахстана предоставили прогноз погоды на выходные дни - 30 сентября – 2 октября 2017 года, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
Значительное похолодание и дожди, временами переходящие в мокрый снег, в прошедшие дни, были вызваны арктическими воздушными массами, поступавшими с районов Карского моря.
В предстоящие выходные дни направление тропосферных потоков мало изменится. По-прежнему северные и западные области Казахстана будут находиться под их воздействием, поэтому в этих регионах сохранится холодная и пасмурная погода с осадками.
Небольшое повышение температуры и прекращение осадков ожидается в южной половине республики. Но уже к понедельнику на эти районы подойдёт очередной атмосферный фронт, с которым вновь ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя.
Фото: liter.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4880639-d45722fe3900e99cc278d2908afbea15
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...