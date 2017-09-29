Подрядчики получат деньги за ремонт дорог в Караганде после зимнего «экзамена»

В активной фазе находится дорожно-строительный сезон в Карагандинской области, в рамках которого завершается ремонт 863 километров автомобильных дорог общего пользования.

Чтобы чиновники не вступали в ненужные переписки с подрядчиками и не тратили время на ведение длительной досудебной претензионной работы из-за плохо уложенного асфальта, в Карагандинской области введена новая практика приема дорог , сообщает МИА , сообщает МИА «Казинформ ».





Теперь комиссия будет проверять качество полотна весной, когда асфальт «пройдет» экзамен на качество и прочность после холодной зимы.

«Мы практикуем двухлетние договора. Это позволит провести окончательную оплату выполненных работ только в следующем году, после проведения весеннего осмотра сети дорог. В случае выявления дефектов на дорогах подрядная организация примет меры по их устранению. Гарантом того, что исполнитель устранит дефекты, будет служить невыплаченная часть денежных средств. По такому принципу заключены двухлетние договора по 100 участкам среднего ремонта дорог из 125 участков», - сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог региона Аскербек Халтонов на брифинге в региональной службе коммуникаций.

В активной фазе находится дорожно-строительный сезон в Карагандинской области, в рамках которого завершается ремонт 863 километров автомобильных дорог общего пользования. Аскербек Халтонов сообщил, что размах ремонтной кампании значительно больший, чем в прошлом году.

«Стоит отметить, что протяженность ремонтных работ текущего года в полтора раза превышает данный показатель 2016 года. Для сравнения - протяженность ремонта дорог 2016 года составляет 559 километров», - сказал Аскербек Халтонов.



Особое внимание уделено ремонту сети дорог Караганды, Темиртау, Жезказгана и Балхаша. В этих городах в совокупности будет отремонтировано более 220 километров дорог, из которых 150 километров в областном центре. Затрачены не только деньги из областного бюджета, но и городских. Эта статья расходов предусмотрена в бюджетном портфеле и районов.

«Всего на эти цели акиматами Караганды, Темиртау, Жезказгана, Шахтинска, Сарани, Абайского, Актогайского, Жанааркинского, Каркаралинского районов выделено 3 миллиарда 300 миллионов тенге. В частности, только Караганда выделила 1 миллиард 600 миллионов тенге на завершение работ по объектам 2016 года, что позволит отремонтировать 64 километра дорог. В областном центре ремонтом охвачены 127 улиц общей протяженностью 150 километров, из них по 49 улицам работы завершены 22 улицы 1 этапа, 27 улицы 2 этапа, на 58-ми работы ведутся (строительство ул.Приканальная, капитальный ремонт ул.Гоголя, 3 улицы 1 этапа, 53 улицы 2 этапа), по 20-и объектам (2 этап) на стадии подготовительных работ», - сказал Аскербек Халтонов.



На дорогах республиканского значения ремонтом охвачены 477 километров дорог, в том числе и объекты, реализуемые в рамках государственной программы «Нурлы Жол» на участках реконструкции транспортного коридора «Центр-Юг».

На сегодняшний день из 96 тысяч 500 километров автомобильных дорог общего пользования в стране 12 528 километров проходят по территории Карагандинской области, в том числе 2 785 республиканского значения, 3 549 областного значения, 2 522 районного значения, 3 672 километров дорог населенных пунктов.

«Развитие транспортно-логистического комплекса Казахстана является одним из приоритетных направлений работы страны на ближайшее время, с учетом выгодного географического положения Казахстана между крупнейшими торговыми партнерами как Китай, Россия и страны Европейского союза. Поэтому Глава государства придает особое значение развитию инфраструктуры, строительству дорог, связывающих центр с регионами и обеспечивающими дальнейший выход на внешние рынки по лучевому принципу», - сказал Аскербек Халтонов.



