С 1 октября в РК начнется вакцинация от гриппа

Для льготной категории населения вакцинация будет бесплатной, остальной части населения она обойдется от 2200 до 3,5 тысяч тенге.

Как сообщил главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Жандарбек Бекшин, в этом году на территории страны в преобладающих случаях будут циркулировать три вида штаммов вируса гриппа , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«В этом году мы имеем информацию, что будет циркуляция трех штаммов вируса - это А (H1N1) - Мичиган, A (H3N2) - Гонконг, B - Брисбен. Эти штаммы заложены в сертифицированные вакцины и у нас в стране будут использоваться в этом году вакцины российского производства «Гриппол плюс», это сертифицированная ВОЗ вакцина. В текущем году в страну поступило уже 2 млн доз данной вакцины, из них 1,5 млн доз закупят на средства республиканского бюджета на сумму 1,2 млрд тенге. И 500 тыс. доз вакцины по запросу работодателей и для вакцинации на средства самого населения», - сказал он на пресс-конференции в городской поликлинике №9.





По его словам, в этом году медики провели исследования иммунологического статуса населения РК и выявили, что на сегодня 20% населения РК не имеет иммунитета к данным штаммам., поэтому вакцинация актуальна в первую очередь для этого контингента.





«ОРВИ - его возбудителей насчитывается около 400 и наиболее опасны именно возбудители гриппа. Поэтмоу мы проводим вакцинацию от трех наиболее актуальных штаммов гриппа, от других штаммов мы не можем проводить вакцинацию и в мире не существует такой вакцины, которая бы защищала от всех штаммов гриппа. Данная вакцинация стартует с 1 октября текущего года», - проинформировал Ж. Бекшин.





Как отметил главный санврач республики, для этого сегодня подготовлены все прививочные пункты, проведена работа по контингенту, который будет получать вакцинацию, проведена работа с бригадами по вакцинации.





«В целом, перед нами стоит задача вакцинировать не менее 10% нашей страны. То есть создать иммунную прослойку в наиблоее уязвимых группах населения. Это дети с хроническими легочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, иммуной недостаточностью, ослабленные и часто болеющие дети, медицинские работники и беременные женщины во втором и третьем триместре беременности», - сказал он.





Также казахстанцы будут вакцинироваться за счет работодателей и личных средств.





«Что касается частных платных кабинетов, то мы предполагаем, что цена будет варьироваться в районе 2200 тенге до 3,5 тысяч тенге. Все кабинеты будут иметь различные цены», - заключил спикер.





Ксения Давыдова, Астана



