Apple сообщила о росте в 4,5 раза числа запросов данных властями США

Власти США в первые шесть месяцев 2017 года направили в корпорацию Apple примерно в 4,5 раза больше запросов о предоставлении данных, связанных с вопросами национальной безопасности, чем за первую половину 2016 года. Об этом говорится в докладе, опубликованном в четверг на официальном сайте компании,

Как следует из документа, в период с 1 января по 30 июня американские власти в общей сложности попросили Apple предоставить информацию с ее устройств и электронных систем от 13250 до 13499 раз. Во всех случаях речь шла о данных, которые представляют важность с точки зрения обеспечения безопасности США.





В докладе за период с 1 января по 30 июня 2016 года таких запросов было зафиксировано от 2750 до 2999. С 1 июля по 31 декабря 2016 года власти США обращались к Apple в этих же целях от 5750 до 5999 раз.





Представители Apple не разъясняют, чем именно обусловлен данный рост, а также в каких именно сведениях нуждались американские официальные лица. Технологическим компаниям в США запрещено указывать точное число подобных обращений, потому они приводят только примерные цифры. На сайте Apple опубликована статистика, касающаяся данных запросов с 2013 года, их количество, как следует из документов, последовательно увеличилось.





В докладе также приводится число обращений в Apple в первой половине текущего года со стороны российских правоохранительных органов о предоставлении различной информации. Так, сведения об устройствах производства Apple были затребованы ими 272 раза, в 88% случаев сотрудники компании ответили положительно. Запросов, касающихся финансовой информации, от властей РФ поступило за отчетный период 10, шесть из них были удовлетворены. Обращений по поводу учетных записей пользователей в сервисах Apple было 11, в шести случаях компания пошла на встречу.





Фото с сайта vdmsti.ru







