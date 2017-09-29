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В Шымкенте ищут водителя автобуса, скрывшегося после наезда на уже сбитого пешехода

29 сентября 2017, 12:05

Пешеход после двойного наезда скончался.

В Шымкенте полицейские разыскивают водителя автобуса, скрывшегося после наезда на пешехода, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.

27 сентября в полицию Шымкента поступило сообщение о том, что на территории Абайского района произошел наезд на пешехода. Прибывшие на место ДТП полицейские установили, что примерно в 20.40 час. на Тамерлановском шоссе 42-летний водитель Mitsubishi совершил наезд на пешехода, которого от удара отбросило на левую часть дороги. Там пострадавшего переехал маршрутный автобус, водитель которого, не остановившись, скрылся с места происшествия.

"В результате происшествия пешеход, 1961 г.р., от полученных травм скончался на месте ДТП. Полицейские произвели осмотр места происшествия и провели необходимые мероприятия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Автомашина Mitsubishi водворена на штрафстоянку. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по 345 статье УК РК - «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Проводится досудебное расследование. В настоящее время на розыск скрывшегося водителя автобуса ориентирован личный состав подразделений ДВД ЮКО и Местной полицейской службы", - сообщили в полиции.

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