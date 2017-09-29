С 1 октября ЭСФ выписывается по новой форме, в том числе по оборотам, совершенным в сентябре

Уважаемые налогоплательщики!

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК сообщает, что с 1 октября 2017 года вступает в силу Приказ Министра Финансов Республики Казахстан от 12 мая 2017 года № 301 «Правила документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронной форме» (далее - Приказ).

С 1 октября 2017 года оформление электронных счетов-фактур (далее - ЭСФ) осуществляется по форме бланка, утвержденного Приказом.

Данное требование распространяется также на ЭСФ, по которым оборот по реализации совершен в сентябре 2017 года, а срок выписки ЭСФ приходится на октябрь 2017 года.

Выписка ЭСФ будет осуществляться посредством Web-приложения информационной системы «Электронные счета-фактуры» (далее - ИС ЭСФ), доступного по адресу www.esf.gov.kz, или обновленного API-механизма.

Кроме того, участникам ИС ЭСФ будет предоставлена возможность выписки ЭСФ в ERP-системах по версии API-механизма, действовавшей до 1 октября 2017 года, при этом распечатка бумажной версии ЭСФ будет возможна только через Web-приложение ИС ЭСФ.

Дополнительно сообщаем, что для работы в Web-приложении ИС ЭСФ необходимо установить утилиту Crypto Socket, установочный пакет которой размещен по адресу http://kgd.gov.kz/ru/content/programmnoe-obespechenie-1-0.